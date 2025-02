“Estava errado sobre time do Warriors com Jimmy Butler”, admite analista

O Golden State Warriors mudou de patamar depois da chegada do astro Jimmy Butler ao time? Muita gente, a princípio, apostava que não. Mas, após seis jogos, há quem comece a rever as análises. O polêmico Stephen A. Smith foi enfático ao dizer que o novo reforço não mudaria as perspectivas competitivas da equipe. Agora, no entanto, admite que a sua leitura inicial estava errada.

“Eu acho que estava errado em minha avaliação inicial sobre esse time. A gente já sabia que Jimmy era incrível, mas não tinha certeza em relação ao seu encaixe com Stephen Curry. Ele chegou marcando 20 pontos por jogo enquanto cobra nove lances livres em média. É a sexta maior marca da liga nesse intervalo para uma das piores equipes no quesito durante a temporada”, apontou o comentarista da ESPN.

Os números coletivos comprovam o ótimo momento que o Warriors vive com o reforço. O time tem o sexto ataque mais eficiente da liga no recorte dos últimos seis jogos, por exemplo. No mesmo período, registra a terceira melhor eficiência defensiva. É fato que Butler chegou jogando bem à Califórnia. Mas Smith salienta que ele também ajudou a dar um novo gás ao ambiente da equipe.

“O mais curioso é que a melhora de Golden State não passa só pela aquisição de Jimmy. Draymond Green elevou o seu nível de urgência nas últimas partidas porque enxerga as chances renovadas do time. E esse cara é um defensor do ano, já ganhou quatro títulos da liga. Stephen, enquanto isso, segue em uma temporada inspirada. Apesar da idade, quando inspirado, nós sabemos o que ele pode fazer”, exaltou o analista.

Não mudava

A mudança da visão de Smith sobre o estado do Warriors só precisou de seis partidas do time com Jimmy Butler para mudar. E, aliás, foi uma mudança radical. Afinal, o analista chegou a ironizar a chegada do craque logo depois do anúncio da troca pela franquia de San Francisco. Para a celebridade da televisão dos EUA, o time não subiria um degrau sequer na corrida do Oeste com o ex-atleta do Miami Heat.

“Essa troca não me causou impacto porque não faz a equipe melhor ou mais perigosa do que antes. Nem um pouco. Isso não é uma crítica a Jimmy, mas eu não creio que tenha sido um negócio bombástico. Ele não é um jogador das mesmas características de Klay Thompson. E, ao mesmo tempo, Golden State não é o mesmo de antes. Não é tão forte e ele nem é tão bom encaixe assim”, disse Smith, na época.

O comentarista ressalta que ainda não aposta no Warriors como um candidato ao título de fato. No entanto, consegue ver uma mudança no time que precisa ser reconhecida. “Quando olho para a conferência Oeste, eu não consigo apostar em Golden State como campeão ainda. Mas, ao mesmo tempo, não posso negar o que vejo em quadra”, admitiu.

Encaixe

Butler, a princípio, realmente não parecia um encaixe tão interessante no Warriors. Ele nunca foi, afinal, um arremessador de longa distância dinâmico. Nos últimos anos, além disso, não vinha sendo um atleta de intensa movimentação sem a bola. Por isso, Smith se preocupava tanto com o seu entrosamento no sistema de Steve Kerr. Mas o encaixe do astro com Curry se revelou funcional por uma lógica inesperada.

“Stephen, assim como LeBron James, é um veterano que se destaca por sua preparação física. Ele corre a quadra todas as noites, o tempo inteiro, a cada posse. Quando você tem um atleta que vai tanto aos lances livres como Jimmy, ganha mais descanso para Stephen. Ele pode recuperar o fôlego sem sair de quadra e, assim, torna Golden State mais perigoso”, explicou o polêmico comentarista.

