Warriors queria troca por LeBron James e Kevin Durant

De acordo com Sam Amico, do portal HoopsWire, o Golden State Warriors queria LeBron James e Kevin Durant em troca para atuar ao lado de Stephen Curry. A equipe tentou montar o supertime na trade deadline, mas esbarrou no fato dos dois jogadores não quererem a troca. Durant, em específico, foi oferecido em trocas pelo Phoenix Suns, mas o jogador afirmou que não queria voltar para San Francisco e não renovaria com a equipe. O astro do Los Angeles Lakers, enquanto isso, tem uma cláusula de proibição de troca em seu contrato.

Dessa forma, a equipe foi atrás de Jimmy Butler, então no Miami Heat. No momento que chegou, o ala renovou com o Warriors por US$121 milhões por duas temporadas. O acordo, segundo Shams Charania, da ESPN, era uma condição para o jogador querer ir para a franquia.

LeBron, Durant e Stephen Curry foram parceiros de time nas Olímpiadas de Paris, no ano passado. Os três mostraram grande sinergia dentro e fora das quadras, com entrevistas juntos para a ESPN, além do documentário Court of Gold, da Netflix. Além disso, a equipe norte-americana foi campeã da competição, com show de Curry na final contra a sérvia de Nikola Jokic.

Publicidade

De acordo com Ramona Shelburne e Brian Windhorst, da ESPN, Curry não chegou a “recrutar” LeBron James para ir em troca para o Warriors, mas foi atrás de Kevin Durant.

Leia mais!

“Foi muita coisa para assimilar. Então, Durant e Curry discutiram a ideia no sábado, algumas horas antes do torneio de pôquer. Curry queria ter uma noção de como Durant se sentiria em relação a voltar para a equipe que ele havia escolhido deixar após as Finais de 2019, disseram fontes,” escreveram os jornalistas. “Durant disse a ele que isso não ‘parecia certo’ e que ‘não era o momento’ para revisitar sua parceria no basquete, de acordo com várias fontes com conhecimento das conversas. Que ele estava feliz em Phoenix e não buscava jogar em outro lugar”.

Publicidade

“Foi um ‘não’ suave, que desanimou os dirigentes do Warriors, mas não os impediu completamente de seguir com as conversas com o Suns. Eles esperavam que a opinião de Durant sobre uma possível reunião pudesse mudar quando ele soubesse até que ponto o Phoenix havia se envolvido em negociações de troca com várias equipes sem incluí-lo”, concluíram.

Durant e Curry foram companheiros de equipe no Warriors de 2016/17 até 2018/19. Os dois astros da lideraram o Golden State em dois títulos consecutivos (2017 e 2018), com Durant conquistando o prêmio de MVP das Finais em ambas as ocasiões.

Sobre James, rumores de uma ida do jogador para Golden State existiam. No entanto, a chegada de Luka Doncic ao Los Angeles Lakers fez com que essas conversas cessassem.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA