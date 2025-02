Depois de lesão, pivô do Bulls é dispensado na NBA

Adama Sanogo, pivô do Chicago Bulls, foi dispensado da NBA após uma lesão que deve deixá-lo de fora por cerca de um mês. O jogador estava em sua segunda temporada com a equipe, mas não conquistou espaço no time do técnico Billy Donovan. Em apenas 13 jogos, teve médias de 3.3 pontos e 3.2 rebotes.

Sanogo não foi escolhido no Draft de 2023, mas assinou com o Bulls como agente livre. O jogador havia sido campeão da NCAA com a Universidade de Connecticut no mesmo ano, sendo um dos destaques da equipe. No entanto, seu pouco tempo de quadra na NBA, somado à sua lesão, ele deixará sem time, ao menos por hora. A data limite para assinar com jogadores dispensados é 1 de março.

O Chicago Bulls foi um dos times com grandes movimentos na trade deadline. A equipe trocou Zach LaVine, sua principal estrela, recebendo Kevin Huerter, Tre Jones e Zach Collins. Além disso, também recebeu sua própria escolha do Draft de 2025. Assim, o time agora mira uma reconstrução ao redor de seus jovens jogadores.

No entanto, alguns torcedores esperavam mais ações da equipe no mercado de trocas. Assim, o próprio vice-presidente do time, Arturas Karnisovas, falou sobre o momento em entrevista recente.

“Nós estamos em uma fase de transição, antes de tudo. Então, há mais ações por vir. O que posso garantir é que estamos comprometidos em construir um time que seja sustentável e competitivo. Não estamos confortáveis em sermos medianos, pois o nosso objetivo é bem maior. Queremos construir um grupo para competir no mais alto nível”, garantiu o dirigente.

A reconstrução do elenco do Bulls é uma questão pessoal para Karnisovas. Afinal, a base que se desmonta foi trazida por ele mesmo. Foi o dirigente que reuniu LaVine, Nikola Vucevic, DeMar DeRozan e Lonzo Ball. A equipe teve ótimos resultados iniciais, mas as lesões de Ball desmoronaram o bom momento.

“Há três anos, a gente montou um elenco que encaixou. Começamos muito bem, então tentamos pegar atalhos. Quisemos dar passos maiores do que as pernas e apressar o processo. Nós aprendemos a nossa lição. Por isso, agora, temos a chance de fazer as coisas em um ritmo mais lento e avaliar os nossos jovens jogadores. Da forma certa”, explicou o experiente executivo.

Dessa forma, agora o Chicago Bulls deve seguir um novo caminho na NBA sem LaVine, Nikola Vucevic (a partir da próxima intertemporada), e outros jogadores, como o pivô Adama Sanogo, dispensado após lesão.

