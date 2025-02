Nikola Jokic opina sobre troca de Jimmy Butler

Na última vez em que Jimmy Butler se aproximou do título da NBA, seu grande adversário foi o astro Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Durante o fim de semana do All-Star Game, o sérvio foi perguntado sobre a ida do astro ao Golden State Warriors. Afinal, apesar do camisa 10 da franquia não estar presente no evento, ele foi disputado em San Francisco.

“Honestamente, acho que ninguém precisa que eu dê minha opinião sobre isso. Se o Warriors depender da minha opinião sobre isso, eles estão em apuros. Mas o que posso dizer é que ele é um jogador vencedor. Afinal, já esteve nas finais da NBA várias vezes e ainda tem fome de vencer partidas”, afirmou o sérvio.

O atual MVP da liga citou que o mais interessante de tudo isso é que Butler oferece ao Warriors um estilo novo do que o time de Steve Kerr geralmente tem. E de acordo com ele, isso pode ser muito positivo na busca da franquia aos playoffs.

Publicidade

“Acho que o estilo de jogo dele é bem interessante para o time. Acima de tudo, é algo diferente do que o Warriors tem feito há tanto tempo. Então, acho que será muito positivo. Ele será um jogador muito positivo para Golden State com certeza”, concluiu Jokic.

Leia mais!

Desde que Jimmy Butler chegou, o Warriors tem tido um melhor desempenho, assim como Nikola Jokic previu. Golden State venceu três dos quatro jogos em que o ala atuou. Dentre eles, triunfos sobre Chicago Bulls, Milwaukee Bucks e Houston Rockets. A única derrota foi para o Dallas Mavericks.

Publicidade

Suas médias nesse período foram de 21.2 pontos, sete rebotes, 5.2 assistências e 1.2 roubo de bola em 32.5 minutos por partida. Uma grande diferença percebida desde então, é a maior capacidade da equipe em exercer pressão sobre o aro e na obtenção de lances livres. Também são números bem melhores para o ala do que suas últimas apresentações no Miami Heat, antes da troca na trade deadline.

Enquanto isso, o Denver Nuggets de Jokic vive grande fase na NBA. Afinal, são oito vitórias seguidas. Ou seja, a maior sequência vigente de toda a liga. A equipe do Colorado não só se consolidou no mando de quadra, como tem subido na tabela e está bem perto do Memphis Grizzlies, que é o vice-líder da Conferência Oeste.

Publicidade

O Warriors de Butler volta a jogar na sexta-feira (21), em confronto direto contra o Sacramento Kings na disputa pelo play-in do Oeste. Um dia antes, o Nuggets de Jokic enfrenta o Charlotte Hornets, em seu retorno às quadras após o All-Star Break.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA