Tyler Herro comenta sobre troca de Jimmy Butler: “Leve”

Sob comando de um novo astro, o ala-armador Tyler Herro, o Miami Heat passou os últimos meses cercado pelos rumores de troca de Jimmy Butler. O negócio aconteceu somente na trade deadline, após semanas de polêmicas entre os dois lados. O ex-jogador do time da Flórida terminou no Golden State Warriors. Em contrapartida, a franquia recebeu Andrew Wiggins, Kyle Anderson e Davion Mitchell.

De acordo com Tyler Herro, a troca de Jimmy Butler não apenas deu sossego ao Heat em relação as polêmicas, como amenizou o clima no vestiário. Após o All-Star Game, o atual astro do time foi quem comentou sobre as mudanças desde a saída do antigo camisa 22.

“Sinto que há um ar mais leve, de renovação no nosso vestiário, na nossa arena, na nossa cidade. Acho que isso já vinha acontecendo antes do All-Star. Há uma nova energia em toda a franquia e estou feliz de representar o time [no torneio da estrelas]”, relatou Herro.

Publicidade

O clima renovado será importante para mudar a fase do Heat. Sem seu antigo craque, a franquia tem uma campanha de 25 vitórias e 28 derrotas, ocupando a nona posição da Conferência Leste. A vaga direta na pós-temporada, portanto, está longe de ser garantida.

Herro, inclusive, é a principal esperança para essa mudança de chave. O ala-armador, afinal, tem médias de 23.9 pontos, 5.5 assistências e 5.5 rebotes, além de 38% de taxa de acerto dos três pontos.

“Esses próximos 25 a 30 jogos são realmente importantes para todo mundo. Perdemos os últimos quatro antes da pausa para o All-Star. Temos um grupo novo, de certa forma, e vamos entrar com tudo. Vai acontecer rápido e cada jogo vai importar nesse próximo mês e meio. Então, gostamos do que temos e estamos animados para essa reta final depois da pausa”, comentou.

Publicidade

Leia mais!

Renovação

Como citado por Heat, o vestiário renovado passa também pelos reforços. Com Wiggins, Anderson e Mitchell, o time de Miami ganhou mais peças para brigar pelas posições acima do Leste. O ala-armador, aliás, citou que pretende deixar o clima ainda mais receptivo, em especial, para o campeão da NBA em 2022 com o Warriors.

“Adorei jogar com Wiggins. Sei o quanto ele era querido em San Francisco e o quanto ele gostava de estar aqui. Então, estou tentando fazer com que ele se sinta confortável em Miami. Ele jogou apenas um ou dois jogos conosco até agora. Depois da pausa, será mais divertido entrosar com ele”, contou.

Publicidade

Elogios a Butler

Por fim, Herro comentou sobre sua relação com Butler. Embora o clima tenha pesado nas últimas semanas do veterano em Miami, o ala-armador do Heat rasgou elogios ao antigo companheiro. Segundo ele, aliás, a cidade de San Francisco ficará feliz com o reforço do Warriors.

“Jimmy é um grande líder. Ele lidera pelo exemplo. Chega todos os dias pronto para trabalhar e é um vencedor, que quer ganhar. Tenho certeza de que os fãs de San Francisco e Oakland vão amá-lo. Então, nós sentiremos falta dele em Miami”, finalizou o astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA