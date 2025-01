Bam Adebayo: “Tyler Herro tem que jogar como Stephen Curry”

Tyler Herro tem feito grande temporada e assumiu protagonismo no Miami Heat, mas para seu companheiro Bam Adebayo, o ala-armador pode melhorar ainda mais se tentar jogar como Stephen Curry. Para o pivô, então, ele pode moldar seu jogo para que seja similar ao do astro do Golden State Warriors.

“Ele é o principal jogador, o que mais chama atenção dos outros times”, disse Adebayo. “Então, para nós, é entender que ele tem que jogar meio que como o Steph. Talvez ele não fique com a bola, mas vá fazer um bloqueio, vá bloquear alguém. É assim que você consegue se liberar, ou liberar alguém”.

Herro tem 24 pontos por jogo, com 5.7 rebotes e cinco assistências. Todos os números são melhores do que na última temporada. Além disso, seu aproveitamento de quadra, de três pontos e seus minutos também aumentaram. Ele é, inclusive, candidato ao prêmio de Jogador que Mais Evoluiu da NBA.

“Eu e ele tivemos essa conversa durante o jogo. Ele disse: ‘cara, o que eu devo fazer?’ E eu respondi: ‘Se estão te marcando de perto, vá bloquear para alguém. Alguém vai ficar livre. O jogo desacelerou, as pessoas relaxaram, e ele começou a usar todos os seus movimentos principais, entrando no ritmo dele. Ele é um arremessador fenomenal. Então, você tem que respeitar isso”.

É claro, jogar como o ídolo do Warriors não é fácil. Afinal, trata-se do recordista de bolas de três na história da liga, quatro vezes campeão e duas vezes MVP. O ala-armador do Heat, por sua vez, tem apenas um prêmio de Sexto Homem do Ano em seu currículo. Mas o que Adebayo quis dizer é para Tyler Herro tentar se inspirar em Stephen Curry nos movimentos sem a bola.

Curry se movimenta constantemente nos jogos, mesmo quando não está com a bola em mãos. Assim, cria dúvidas nos adversários. Além disso, mesmo sendo pequeno, o craque não deixa de fazer bloqueios e paredes, deixando os companheiros de times livres. Foi assim, afinal, que o Golden State Warriors se tornou um dos maiores times da história.

