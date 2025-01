Boletim de rumores e trocas da NBA (21/01/2025)

Bem-vindo à edição de 21 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kelly Olynyk seria mais um pivô disponível no mercado

Nikola Vucevic, Jonas Valanciunas, Robert Williams… Parece que, por enquanto, os pivôs dominam a lista de jogadores disponíveis para trocas. E você já pode adicionar mais um nome à lista, vindo do Canadá. Segundo Josh Lewenstein, da rede TSN, Kelly Olynyk se juntou aos atletas da posição que podem ser negociados. A notícia, aliás, também foi confirmada pelo experiente jornalista Marc Stein.

O jogador de 33 anos tem muito prestígio na organização e, por isso, recebeu extensão de contrato na última temporada. Mas está fora da faixa de idade de uma equipe que vive uma reconstrução de elenco. Espera-se que o Golden State Warriors, por exemplo, esteja entre os interessados em Olynyk. Vários jornalistas, afinal, confirmaram que a franquia quase conseguiu a sua aquisição no início de 2024.

Thunder não teria planos de troca de Kenrich Williams

Kenrich Williams é um nome bem popular quando o assunto são possibilidades de troca no Oklahoma City Thunder. O ala tem contrato de fácil mobilidade (US$7 milhões por ano), enquanto vem perdendo espaço na rotação do time nos últimos anos. Mas será que a franquia quer negociá-lo mesmo? De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a história não é bem assim.

“Tudo o que ouço é que, a princípio, Kenrich é muito valorizado pela direção da equipe. Há uma relação de admiração mútua. E, além disso, ele é visto como um atleta chave para a cultura da organização”, contou o veterano jornalista. Williams passou a ser um alvo de boatos, em particular, com o suposto interesse do Thunder em Cam Johnson.

Pelicans recebe forte interesse por ala-armador reserva

O fracasso na temporada transformou o New Orleans Pelicans em uma possível fonte de reforços para outros times. A própria equipe, no entanto, não se vê assim. Não espere uma “liquidação” no elenco da Louisiana, mas há jogadores que estão mais disponíveis do que outros. Segundo Marc Stein, da Substack, um deles é o reserva Javonte Green.

O jornalista apurou que a franquia vem recebendo forte interesse pelo ala-armador. Mas, diferente da postura com atletas como Herb Jones, não descarta trocá-lo. Ele tornou-se um alvo do mercado por causa do custo-benefício. Green é um reserva bem competente no Pelicans e, ao mesmo tempo, só custa US$2 milhões em salários na temporada.

Damian Lillard considera encerrar carreira na Euroliga

Cada vez mais jogadores da NBA cogitam disputar uma temporada no basquete europeu antes da aposentadoria. E você pode adicionar Damian Lillard a essa lista. O craque do Milwaukee Bucks revelou que, embora não seja algo decidido, não descarta encerrar a carreira na Europa. O destino provável seria o Barcelona, pois desenvolveu uma forte amizade com o jogador de futebol Dani Olmo.

“Isso é uma coisa que já conversei com alguns familiares nos últimos tempos, mas nada tão sério assim. Eu não vou dizer que é um plano sério, mas passa pela minha cabeça. ‘E se jogasse por uma equipe da Euroliga no fim da carreira, só para ter a experiência?’. Nunca se sabe, então não descarto nada”, explicou o craque, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

Essa possibilidade, no entanto, ainda deve demorar. Depois de um ano de estreia com problemas, Lillard vive uma temporada de recuperação. Ele registrou médias de 25,0 pontos e 7,1 assistências nos primeiros 34 jogos que disputou nessa campanha.

– O pivô Orlando Robinson, para começar, é o novo reforço do Toronto Raptors. Mas, a princípio, vai ser por pouco tempo. O atleta assinou contrato de dez dias com a franquia e, assim, assumiu a vaga de Eugene Omoruyi.

– Enquanto isso, Jaden Springer segue como um forte candidato a deixar o elenco do Boston Celtics. O armador, que foi campeão da NBA no ano passado, seria um jogador “dispensável” dentro de um time com a folha salarial “inchada”.

– Josh Okogie acabou de chegar ao Charlotte Hornets, mas já pode estar de saída. O ala-armador, que veio na troca de Nick Richards com o Phoenix Suns, pode voltar a ser repassado antes do fim da janela de negociações da liga.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 21/01, você lembra de Tyrone Wallace? Pois o ex-armador do Los Angeles Clippers vai jogar no Galatasaray, da Turquia, até o fim dessa temporada.

