“Suns já tem contrato pronto para Jimmy Butler”, crava comentarista

O Phoenix Suns está tão interessado em Jimmy Butler que já teria até um novo contrato esperando o craque. O time nem sabe se essa negociação vai sair, mas a extensão que causou tanta discórdia no Miami Heat não será problema no Arizona. Segundo o analista Kendrick Perkins, da ESPN, a franquia planeja assinar um novo vínculo com o jogador assim que fechar a aquisição.

“Há duas grandes questões, a princípio, na situação de Jimmy em Phoenix. A primeira é dinheiro e não vai ser problema, pois já há um contrato pronto. Eles têm um vínculo de US$121 milhões por dois anos redigido, só esperando a chegada dele. E a segunda são relações. Nesse sentido, a relação próxima de Jimmy com Kevin Durant é o que pesa a favor do negócio”, revelou o comentarista.

A disposição em oferecer um novo contrato para Butler é um ponto importante. Afinal, os problemas entre o Heat e o jogador de 35 anos começaram pela não oferta de uma extensão prévia na última offseason. O Suns já tem uma folha salarial inchada, mas o plano do time prevê altos investimentos para conquistar títulos. Perkins, apesar disso, garante: Durant é a principal força motriz por trás do negócio.

“É claro que a organização quer trazer um jogador de elite como Jimmy. Mas, acima de tudo, quem o quer lá é Kevin. Por isso, se uma troca sair – e eu acho que vai sair –, os dois vão assinar extensões. Pois ambos vão conseguir o que querem. Eu não sei o que Devin Booker pensa disso ou qual é o seu futuro por lá. Mas, por enquanto, Jimmy faz sentido em Phoenix”, reforçou o analista.

Leia mais sobre Jimmy Butler

Deu match!

O suposto novo contrato pronto mostra a vontade do Suns em contar com Jimmy Butler. Mas o sentimento é recíproco? Ao que tudo indica, a resposta é sim. E, aliás, existe ação nos bastidores que sinaliza isso. O agente do atleta, por exemplo, teria feito contato com alguns times nos últimos dias para indicar que não tentem troca pelo seu cliente. Isso já seria uma tentativa de direcionamento da parte do jogador.

“Nos bastidores, todos comentam que Jimmy espera ser enviado para Phoenix. Todos os dirigentes de diferentes times com quem conversei creem que o seu destino favorito é o Arizona. Você ouve isso até de executivos de equipes que também querem trazê-lo. Ou seja, a impressão é muito forte sobre o que ele quer no momento”, contou o jornalista Marc Stein.

O grande entrave nessa negociação é que o Suns tem um caminho difícil só para tentar a aquisição de Butler. Por estar acima do segundo limiar do teto salarial da liga, o time lida com várias restrições para trocas. Por isso, para que a negociação saia, a presença de Bradley Beal seria quase obrigatória. O ala-armador tem mercado bem limitado e, além disso, uma cláusula de veto para trocas.

Extensão

Nos últimos meses, houve vários rumores sobre as negociações de contrato entre Butler e Heat. A principal especulação era que o craque queria um contrato máximo, enquanto a franquia não queria fazer esse tipo de investimento. Mas, na verdade, a questão pode ser mais grave. Segundo Barry Jackson, do jornal Miami Herald, o time não fez sequer uma tentativa de negociar com o atleta nas férias.

“Miami nunca ofereceu nenhum tipo de extensão prévia para Jimmy durante a offseason. A razão, a princípio, foi a cresceu frequência de jogos perdidos pelo astro. Mas a equipe tinha confiança de que ele disputaria a temporada sem causar problemas. Ou seja, que seria profissional e não causaria problemas como o que provocou a sua suspensão. Não foi o que aconteceu”, contou o veterano setorista.

