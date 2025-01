Ex-jogador defende Jimmy Butler e detona Pat Riley: “Zé ninguém”

A iminente saída de Jimmy Butler do Miami Heat colocou a lenda Pat Riley nos holofotes. O dirigente tornou-se alvo de críticas porque foi o principal responsável pelo pedido de troca do astro. Jornalistas apontam que a relação entre as partes piorou na offseason, depois de fortes posicionamentos do ícone da liga sobre o ala-armador. Para Gilbert Arenas, o caso veio para colocar o multicampeão em seu devido lugar.

“Os jogadores são os donos do show, então Pat é um zé ninguém. Antes de Miami, esse cara passou por Nova Iorque e não fez nada. E, assim que chegou à Flórida, só venceu porque conseguiu Dwyane Wade e Shaquille O’Neal. Você não pode andar por aí como principal responsável pelas vitórias. Quem vence em quadra, afinal, são os jogadores. Somos nós!”, disparou o ex-atleta, em seu podcast.

O mal-estar entre Riley e Butler começou depois do fim da temporada passada. O atleta fez provocações ao Boston Celtics e o executivo disse que ele precisava “calar a boca”, pois não estava em quadra nos playoffs. Em seguida, o Heat decidiu não oferecer uma extensão prévia máxima de contrato para o craque. O jogador, com isso, pode ser agente livre ao fim dessa campanha.

Publicidade

“Jimmy veio para Miami quando ninguém estava disposto e te levou a duas finais. Por isso, se esse cara chega até você e pede mais um astro, faça o seu trabalho e arrume mais um astro. Se chegou à decisão da liga com esse grupo, mais um reforço de elite bate campeão. Pat tem South Beach a seu favor, mas não consegue trazer ninguém porque trata o lugar como uma prisão”, acusou o armador aposentado.

Leia mais sobre Jimmy Butler

Histórico

A polêmica com Jimmy Butler é mais um caso recente de rusgas entre jogadores do Heat e Pat Riley. Vale lembrar, por exemplo, que LeBron James saiu de Miami com boatos de péssima relação com o lendário dirigente. A torcida também acusa que o multicampeão da liga não tratou o ídolo Dwyane Wade com o devido respeito. Arenas, a princípio, vê um executivo fora da realidade da NBA atual.

Publicidade

“LeBron veio para Miami e, por isso, a equipe conquistou os títulos. Então, Pat não pode se tratar como alguém maior do que ele. Se LeBron for embora, afinal, o navio afunda. Adivinha o que aconteceu? Foi o que aconteceu assim que ele saiu. Pat pode fingir por aí, mas simplesmente não é mais importante do que os jogadores. Não é mesmo”, cravou o ex-atleta do Washington Wizards.

O Heat suspendeu Butler por sete jogos e, por enquanto, não mostra alarmismo com a sua saída. Mas Arenas crava que Riley não vai conseguir contornar essa situação. “Pat gosta de incorporar a cultura do Heat, mas não é assim. Ele mente que vai ficar tudo bem. Pois, se os jogadores vão embora, ninguém vai vir jogar em Miami por causa de você”, concluiu o agora podcaster.

Publicidade

Poderoso chefão

Riley já não é mais uma unanimidade entre os torcedores do Heat. Mas, dentro do time, ninguém questiona o senso de direção e comando do veterano. Afinal, estamos falando de um dos maiores ícones da história da NBA. São quase seis décadas dedicadas à liga enquanto jogador, técnico e executivo. O técnico Erik Spoelstra garante que todos estão “fechados” com a visão do presidente de operações de Miami.

“Pat é uma rocha, antes de tudo. Por isso, é o grande chefe dessa organização. É por sua força e influência que matamos e morremos em nome da cultura construída aqui. Pat é a razão de tudo. Nós acreditamos muito nele”, garantiu o experiente treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA