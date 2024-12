“Heat não troca Jimmy Butler”, crava Pat Riley

A quinta-feira (26) foi mais um dia agitado entre Miami Heat, o lendário executivo Pat Riley e o astro insatisfeito Jimmy Butler. Após as informações da ESPN de que o craque teria pedido ou estaria mais aberto para uma troca até a trade deadline, a lenda da liga dobrou a aposta. De acordo com Riley, a franquia da Flórida não está negociando o camisa 22.

Em um comunicado da equipe nas redes sociais, o executivo fez um pronunciamento a respeito de todos os rumores envolvendo o ala e a franquia. Em algo não muito comum, ele deixou claro que não está trocando Butler.

“Geralmente, nós não comentamos rumores como esse. Mas toda a especulação tem se tornado um grande problema para nós uma distração muito grande. Isso não é justo com jogadores ou treinadores desse time. Então, deixamos claro que o Miami Heat não está trocando Jimmy Butler”, afirmou Pat Riley.

A fala do presidente da franquia vai contra todos os últimos rumores e boatos que tem se instaurado desde que Shams Charania afirmou que o próprio time estava disposto a ouvir ofertas pelo craque. O que ocorreu ontem, com a informação de que Butler preferia uma troca até fevereiro, caso ocorresse, foi vista como uma “escalada” da situação como um todo.

Além disso, a insatisfação do próprio atleta era um ponto de vista novo da situação. Já que desde que as provocações entre os lados começaram ainda na offseason de 2024/25, muitos focaram apenas no incômodo de Riley com Butler, e não o contrário. Seja pelos comentários feitos, a falta de movimentos que melhorassem o time em relação ao resto do Leste, e a não extensão de contrato, o craque também não ficou feliz.

Quem também falou sobre o tema foi Erik Spoelstra. O técnico seguiu a linha que viria de Pat Riley horas depois.

“Nós queremos Jimmy aqui. Essa é a única verdade e tudo o que tenho a dizer a vocês. Não tem muito ‘se’ ou ‘mas’ sobre essa questão no nosso ponto de vista. O que eu acho é que quanto mais falamos sobre isso, mais combustível a situação ganha. Então, é lamentável que isso siga ganhando força nas últimas semanas”, disparou o treinador.

As falas de Riley e Spoelstra, no entanto, não anulam as informações de Shams Charania sobre Jimmy Butler. Afinal, o jornalista tem citado o lado do craque e não da franquia. Inclusive, seu agente, que chegou a criticar o insider na época que os primeiros rumores foram divulgados, se recusou a comentar sobre as informações divulgadas no Natal.

Em meio a tudo isso, Butler não atuou no duelo entre Miami Heat x Orlando Magic, devido a problemas estomacais, que o tiraram dos últimos jogos da equipe. Porém, ele pode retornar no próximo sábado (28), quando a franquia enfrenta o Atlanta Hawks.

Troca dá mais opções para Butler do que agência livre

Uma grande questão dos motivos que levam o camisa 22 a preferir uma troca em fevereiro e não um mercado onde pode “decidir seu destino” em julho, passa pelo tipo de opções que ele tem nos dois casos.

Shams Charania cita que Golden State Warriors e Phoenix Suns seguem como favoritos em caso de uma saída do astro. Além disso, o Dallas Mavericks também segue agradando o jogador. Ainda assim, as maneiras de fechar esse acordo são difíceis em todos os casos.

Porém, caso ele chegue ao mercado, a lista de opções pode diminuir muito. O Brooklyn Nets nesse momento, é quem surge com maior espaço para contratações. Um time de reconstrução, que provavelmente não vai querer dar um contrato máximo para alguém que quer jogar em um contender.

Para a franquia, por outro lado, segurar Butler até lá e tentar consertar as coisas enquanto vence mais jogos, pode ser uma boa solução para mantê-lo. Com menores opções, inclusive, tentar renovar seu contrato abaixo do valor máximo desejado pelo jogador.

A novela deve seguir forte até pelo menos a trade deadline de 2024/25.

