Jimmy Butler quer troca do Heat até fevereiro

Agora, é oficial. O astro Jimmy Butler quer deixar o Miami Heat em troca até o dia 6 de fevereiro, data da trade deadline. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador manifestou o desejo ao time da Flórida. Por enquanto, ele segue em Miami, mas aguardando a negociação.

A possibilidade de troca envolvendo Butler já era conhecida. Apesar de o jogador afirmar que gostaria de uma extensão máxima com o Heat, a direção da equipe impôs condições para sua permanência. No entanto, após o início da atual temporada, time e atleta não entraram em acordo. O que antes era um rumor, agora é certo: ele vai deixar a franquia em breve.

Jimmy Butler chegou ao Heat em 2019/20, após o Philadelphia 76ers optar por manter Tobias Harris ao invés dele. Desde então, o jogador levou o time às finais da NBA em duas ocasiões. Na primeira, ainda na “bolha” da Disney, perdeu para o Los Angeles Lakers. Então, em 2022/23, Miami superou o favorito Boston Celtics na decisão do Leste e encarou o Denver Nuggets. No entanto, perdeu a série.

Mas suas ausências em quadra e compromissos longe da NBA irritaram Pat Riley, presidente do Heat. A gota d’água foi durante os playoffs, quando Butler afirmou que se estivesse saudável, venceria o Celtics. Riley não gostou das declarações e o mandou “jogar basquete e calar a boca”.

Desde então, com as condições sobre seu futuro, Jimmy Butler sempre afirmou que a preferência era seguir no Heat ao invés de buscar uma troca. Mas os resultados não vieram e os rumores de uma negociação começaram a surgir. Cada vez mais, o jogador foi se distanciando da permanência, enquanto boatos indicavam que ele gostaria de atuar em determinados times.

Houston Rockets, Phoenix Suns, Golden State Warriors e Dallas Mavericks seriam seus destinos preferidos, mas havia o conflito com outras reportagens, que diziam que o Heat não teria pressa para resolver a questão Butler. No entanto, com a mais recente informação de Charania, é certo que ele não termina a temporada em Miami.

Entretanto, outros times podem entrar na jogada. O Oklahoma City Thunder, por exemplo, possui a escolha do Heat para o próximo Draft. A pick tem proteção para loteria em 2025, mas não teria nenhuma a partir do ano seguinte. Ou seja, o Thunder seria um possível destino. Apesar de não estar em sua “lista de preferência”, a franquia possui outras escolhas que poderiam interessar.

Desde que entrou na NBA, Butler esteve presente nos playoffs em 12 das 13 temporadas. Ele possui opção de deixar seu contrato ao fim da temporada 2024/25, no valor de US$52.4 milhões. Na atual campanha, ele recebe US$48.8 milhões.

Aos 35 anos, Jimmy Butler possui médias de 18.5 pontos, 5.8 rebotes e 4.9 assistências em 20 jogos. São seus menores números desde que chegou ao time. Enquanto isso, o Heat é o sexto no Leste.

