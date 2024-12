Boletim de rumores e trocas da NBA (24/12/2024)

Bem-vindo à edição de 24 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Rivais apostam em possível troca de Malik Monk no Kings

O Sacramento Kings fez um grande investimento na offseason para manter o pontuador Malik Monk. Mas, com o início ruim de temporada, as prioridades do time podem mudar um pouco. Os rivais creem em uma possível mudança de direção, então estão atentos a sua disponibilidade. Segundo Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, várias franquias monitoram a situação do ala-armador.

O jornalista, no entanto, não crê em uma troca imediata do jogador. Em particular, por sua relação com outra questão em aberto do elenco. “Malik é crucial para essa equipe. E, mais do que isso, é um dos melhores amigos de De’Aaron Fox. Ambos são próximos desde os tempos de faculdade. Então, se você quer mantê-lo em Sacramento, não vai querer negociar Malik agora”, explicou Fischer.

Após rescisão, Paul Reed fecha novo acordo com o Pistons

O Detroit Pistons surpreendeu a NBA com a dispensa de Paul Reed, na semana passada. Mas, depois de poucos dias, o pivô já está de volta ao elenco. A franquia anunciou que fechou um novo contrato com o jogador de 25 anos. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o vínculo paga o salário mínimo da liga totalmente garantido até o fim dessa campanha.

A movimentação do time, antes de tudo, mira a flexibilidade financeira. A rescisão e o novo acordo ampliam o espaço do Pistons abaixo da folha salarial para US$14 milhões. Isso pode não ter utilidade imediata, mas traz perspectivas de negócio com a chegada da trade deadline. Reed tem médias de 5,1 pontos e 2,5 rebotes nessa temporada.

Knicks confirma rumores e acerta volta de Landry Shamet

O ala-armador Landry Shamet, como esperado, é o novo reforço do New York Knicks. A franquia confirmou a recuperação da lesão no ombro do veterano e, com isso, fecharam contrato até o fim da temporada. Para abrir uma vaga no elenco e equilibrar as finanças da equipe, além disso, os nova-iorquinos dispensaram Matt Ryan.

Segundo Ian Begley, da rede SportsNet NY, contratar Shamet era o plano da equipe há meses. “Landry estaria na rotação no início da temporada, antes da lesão nos jogos de preparação. Então, pessoas importantes na equipe apostam que ele ajudará a segunda unidade de Tom Thibodeau”, revelou o jornalista.

Segundo jornalista, Lakers não cogita troca de Hachimura

A torcida do Los Angeles Lakers está ansiosa por reforços depois de meses sem grandes mudanças no elenco. E, com a proximidade da trade deadline, esse sentimento só deve aumentar. Rui Hachimura é um dos nomes mais especulados do elenco quando o tema são trocas, mas não se empolguem. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, o ala-pivô não está “tão disponível assim”.

“Eu acho que todos veem Rui como uma peça em longo prazo no elenco. Mas isso não significa que não vão trocá-lo em qualquer circunstância. Ele não é um ‘intocável’, a princípio. Diria que, entre todos os jogadores que especulam para sair, Rui é quem preferem manter”, sinalizou o repórter. Esses outros atletas incluem nomes como D’Angelo Russell e Gabe Vincent, por exemplo.

Hachimura foi titular do Lakers nos 24 jogos que disputou na temporada. Ele registra médias de 11,9 pontos e 5,5 rebotes. Além disso, converte quase 41% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O ala-armador Javante McCoy, para começar, foi um coadjuvante nas idas e vindas de Paul Reed no Detroit Pistons. Ele foi contratado pela franquia assim que o pivô foi dispensado, mas a rescisão veio após dias.

– Cameron Johnson vai ser o próximo jogador veterano a ser negociado pelo Brooklyn Nets? Ninguém sabe ao certo, mas não é segredo para ninguém que o Oklahoma City Thunder monitora a situação do ala com bastante atenção.

– Por sua vez, o ala Seth Lundy não é mais jogador do Atlanta Hawks. A franquia da Geórgia anunciou a saída do atleta, pois ele sofreu uma lesão no tornozelo enquanto estava em um contrato two-way.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 24/12, você lembra de Khem Birch? Pois o ex-pivô do Orlando Magic está confirmado como reforço do Fenerbahçe, da Turquia.

