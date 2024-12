Segundo jornalista, Bulls nunca ofereceu contrato para Josh Giddey

Buscando recomeçar sua carreira no Chicago Bulls, Josh Giddey esperava uma renovação de seu contrato de novato com a equipe. No entanto, parece que esse nunca foi o plano da franquia. Segundo Jake Fischer, da plataforma Substack, o armador nunca recebeu sequer uma oferta de extensão do seu novo time.

Josh Giddey buscava uma renovação de contrato por um valor de US$30 milhões, mas o Bulls não teve interesse em se comprometer com essa quantia. Neste cenário, o armador será um agente livre restrito. Ou seja, o jovem pode assinar com qualquer equipe da NBA, mas Chicago pode igualar a oferta se desejar manter o jogador.

Apesar disso, a decisão do Bulls ajuda a equipe a ganhar tempo. Com um futuro ainda indefinido por conta das trocas de Zach LaVine e Nikola Vucevic que devem acontecer em breve, os donos da franquia ainda querem observar Josh Giddey por mais jogos para definir qual será seu destino.

Enquanto isso, Josh Giddey precisa voltar a ter boas atuações, como no seu início de trajetória no Oklahoma City Thunder. Antes da temporada começar, o armador admitiu que passou seu último ano pensando em uma renovação de contrato que acabou nunca chegando. A franquia inclusive resolveu abrir mão do jovem talento para adquirir o veterano Alex Caruso.

“Joguei toda a minha terceira temporada com a extensão de contrato na minha mente. Era algo que me pesava”, afirmou Giddey. “Passei muito tempo estressado com isso, eu acho. Então, entrei neste verão sem me preocupar, uma vez que a troca aconteceu, o contrato vai resolver. Se for neste ou no próximo, vai acontecer”.

Por fim, Josh Giddey segue aguardando por um sinal positivo do Bulls em relação a um novo contrato. O jogador também destacou que está contente na franquia e espera ajudar a equipe a vencer.

“Meu objetivo agora é focar neste time, ganhar jogos e fazer o que posso. Estou muito feliz. Adoro estar aqui”, encerrou.

Até o momento, o recorde do Chicago Bulls na temporada é negativo. A equipe venceu apenas oito partidas e já soma 13 derrotas. Enquanto isso, Giddey ostenta médias de 26.9 minutos, 11.7 minutos, seis assistências e rebotes. Além disso, o australiano tem um aproveitamento de 43.8% nos arremessos de quadra.

