Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (30/11/2024)

Bem-vindo à edição de 30 de novembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de notícias de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Kings não tem previsão para voltar a contar com DeRozan

DeMar DeRozan foi desfalque pelo segundo jogo seguido do Sacramento Kings nessa sexta-feira. E, a princípio, essa é um desfalque que deve se repetir. O veterano trata dores nas costas por causa de uma inflamação muscular na parte inferior do local. O time diz que o jogador recebe avaliações diárias, mas a verdade é que não há uma previsão concreta para o seu retorno.

A situação pede atenção, pois essa não vai ser a primeira ausência do astro pelo mesmo problema. Ele perdeu três jogos da equipe anteriormente por dores na região. Por isso, espera-se que o problema físico seja mais administrado do que resolvido no momento. DeRozan registra médias de 22,4 pontos, 4,1 rebotes e 4,1 assistências durante a sua primeira temporada pelo Kings.

Jeremy Sochan projeta reforçar Spurs nos próximos dias

O San Antonio Spurs deve receber um reforço inesperado na próxima semana. Afinal, Jeremy Sochan se prepara para voltar às quadras bem antes do esperado. O ala-pivô revelou que espera reforçar ao time em alguns dias, depois de sofrer uma fratura no polegar esquerdo. Ele passou por cirurgia no começo do mês e, a princípio, a previsão era que só jogasse após a virada do ano.

“Eu estou esperado para jogar desde a última semana, mas preciso seguir o protocolo e ser paciente. Posso dizer que essa já é uma questão de dias, não meses. Isso é a coisa mais importante”, afirmou o titular do Spurs. Segundo Dusty Garza, da rede News 4, a rápida recuperação tem relação com o uso de menos imobilizadores e ataduras no dedo.

Técnico do Heat explica condição física de Kevin Love

Kevin Love iniciou a temporada como uma participação quase especial em quadra para o Miami Heat. Ele só esteve em sete dos 16 jogos do time, atuando menos de 13 minutos em média, por causa de dores nas costas. Aliás, é um problema cada vez mais constante em sua carreira. O técnico Erik Spoelstra tentou explicar o quadro do veterano ala-pivô.

“Kevin não está confortável para jogar nesse momento, em síntese. Mas ele já passou por esse tipo de incômodos antes e sabe como funciona. Por isso, eu acho que é uma questão de dia a dia mesmo. Vamos avaliar como se sente quando acordar amanhã e seguir desse ponto”, contou o experiente treinador.

Bradley Beal tranquiliza torcida do Suns após nova lesão

O torcedor do Phoenix Suns tomou (mais) um susto com Bradley Beal na última quarta-feira. Mas, dessa vez, parece que só foi um susto mesmo. O ala-armador deixou o jogo contra o Brooklyn Nets no quarto período, mancando depois de uma aparente lesão na perna esquerda. O veterano, no entanto, garantiu que só foi uma torção leve e sair de quadra foi mais uma precaução.

“Eu torci o meu tornozelo no final da partida. E, ao mesmo tempo, estava começando a sentir a panturrilha um pouco tensa. Tudo do lado esquerdo. Era algo que já esperava, pois estávamos em um back-to-back. Mas, assim que ocorreu a torção, resolvi ser um pouco esperto e precavido”, contou o pontuador. Ele terminou o jogo com 17 pontos e três rebotes.

Beal anota 18,2 pontos, 3,7 rebotes, 3,2 assistências e, além disso, converte mais de 50% dos seus arremessos de quadra. Ele está listado como dúvida para o jogo contra o Golden State Warriors, nesse sábado.

Em transição

– Steven Adams, para começar, segue “vetado” de jogos em dias seguidos. O técnico do Houston Rockets, Ime Udoka, confirmou que o experiente pivô ainda não tem prazo para ser liberado para atuar em back-to-backs.

– O ala-armador Alex Caruso, enquanto isso, foi desfalque no Oklahoma City Thunder pelo terceiro jogo seguido nessa sexta. O especialista defensivo tem um problema não especificado no quadril e, por enquanto, está sem previsão de volta.

– Por sua vez, Trey Lyles tem uma ideia bem definida de quanto tempo vai ficar fora de ação no Kings. O ala-pivô sofreu uma contratura na panturrilha direita nessa semana e, com isso, passa por tratamento de três a quatro semanas.

– Mas que tal fecharmos o DM de 30/11 com boas notícias sobre as lesões na NBA? O ala Herb Jones voltou aos treinos competitivos no New Orleans Pelicans e se aproxima do retorno aos jogos depois de um mês afastado.

