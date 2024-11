Jusuf Nurkic: “Sou julgado desde que cheguei ao Phoenix Suns”

Após a vitória sobre o Los Angeles Lakers na terça-feira (26), Jusuf Nurkic comentou sobre as críticas que recebe desde que chegou ao Phoenix Suns em 2023. De acordo com o pivô, os torcedores da franquia querem que ele seja tão bom quanto Kevin Durant, mas sem um alto volume de arremessos. Desse modo, acredita ser julgado constantemente nas redes sociais.

O confronto terminou em 127 a 100 para o Suns. Nurkic anotou 12 pontos, 12 rebotes, três assistências, um roubo de bola e um toco em 27 minutos. Durante a primeira metade do jogo, o pivô teve dificuldade de atacar no garrafão, mas chegou a fazer dez pontos consecutivos no terceiro quarto. Então, terminou o jogo acertando cinco dos 11 arremessos que tentou.

“Não vejo dessa maneira. Quando você está livre para pontuar você está livre. Os arremessos podem cair ou não. E eles não caíram”, respondeu quando perguntado sobre a razão de não ter tido uma primeira boa metade do jogo. “[Depois] me senti bem. Meus arremessos começaram a dar certo”.

“Quando se tem a possibilidade de tentar umas 15 bolas, você conseguirá pegar ritmo. Mas acho que venho sendo julgado desde que cheguei aqui. Todos querem que eu tenha um papel igual ao do Durant enquanto tento apenas dois arremessos por jogo. Não é assim que as coisas funcionam. Estou tentando jogar em meio a lesões e tudo mais por esse time. Sei quem aprecia o que faço, então não tento provar nada para ninguém. Sei o que eu ofereço. Então, só estou tentando jogar coletivamente o melhor que consigo”.

Em seguida, Jusuf Nurkic foi perguntado como tem lidado com essas críticas dos torcedores do Phoenix Suns.

“Eles não são fãs de verdade”, afirmou Nurkic. “Você vai para Phoenix e lá consegue ver os torcedores verdadeiros. A internet não é o mundo real. As pessoas vão criticar independente do que você faça”.

No momento, Nurkic está com 9.1 pontos em 15 jogos nesta temporada, a menor marca de sua carreira desde seu segundo ano na NBA. Ao mesmo tempo, está com 10.1 rebotes, 1.3 assistência e 40.9% de aproveitamento de quadra, o menor de seus dez anos na liga.

Sua produção abaixo do esperado irrita os fãs, mas o jogador liga isso à febre das apostas esportivas.

“Se eu terminar uma partida igual joguei na primeira metade desta, eles vão ir atrás de mim para me pegar”, disse rindo. “… Mas isso tudo é sobre as pessoas apostarem nos jogos. Eles ficam tentando me falar o que fazer, é engraçado… É divertido desde que não seja algo pessoal”, concluiu.

