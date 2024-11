Shaquille O’Neal defende Kevin Durant em briga com jornalista

A polêmica entre Kevin Durant e o jornalista Stephen A Smith, da ESPN, ganhou um novo capitulo com o envolvimento de Shaquille O’Neal. Isso porque, durante seu podcast, o ex-jogador “tomou as dores” do astro do Phoenix Suns e cobrou respeito ao veterano da NBA.

“Então deixe-me dizer, porque Kevin Durant provavelmente está na mesma situação que eu. Quando estivemos lá e fizemos isso, nos respeite. É tudo o que queremos”, afirmou Shaq em seu podcast. “Todo mundo tem uma opinião. Tudo o que ele [Durant] quer é respeito. Então, assim como quando você nos desafia a fazer algo e nós fazemos. Nos respeite, porque se você não respeitar, soará como ódio”.

A fala de Shaquille O’Neal em defesa de Kevin Durant faz alusão a sua própria carreira. O pivô trocou o Orlando Magic e se tornou campeão com o Los Angeles Lakers. Enquanto isso, o ala deixou o Oklahoma City Thunder para vencer o título da NBA com o Golden State Warriors.

De fato, Stephen A. Smith vem sendo um crítico constante de Kevin Durant. Recentemente, o analista destacou que o Phoenix Suns tem interesse em uma troca do ala.

“Não preste atenção no que o Phoenix está dizendo, porque eles querem se livrar do Kevin Durant agora. Isso é número um. Número dois, Houston também não quer Kevin Durant. Ime Udoka pode querer, mas a franquia sabe que ainda não estão prontos. Isso porque eles planejam a longo prazo. E prefeririam Devin Booker, que sabem ser uma chance remota, mas essa seria sua preferência”.

Em suma, na última temporada Smith detonou o comportamento de Durant com o ex-técnico do Suns e seus colegas de equipe.

“É um problema. Não vemos isso porque as estatísticas estão lá… Dizem que Kevin Durant nunca está feliz. Falam que ele passou mais de um mês sem nem falar com o Frank Vogel. Tudo o que ele quer fazer é jogar quando o jogo começa e a bola sobe, mas quando se trata de se entrosar com os colegas de equipe e se dar bem com todos, ele simplesmente vive no próprio mundo”.

Agora, o astro do Suns finalmente respondeu o comentarista. Durant foi sincero em entrevista ao site The Athletic e chamou Stephen A. Smith de palhaço.

“Eu não entendo como as pessoas escutam o Stephen A. Estou na liga há 18 anos, mas nunca o vi em um treino ou sessão de vídeos ou um aquecimento. Nunca o vi em lugar nenhum, exceto na TV, falando merda sobre jogadores… Ele é um palhaço pra mim. Sempre foi. Pode escrever isso também”.

