Kevin Durant tem lesão e vira problema no Suns

Um dos principais nomes do forte começo do Phoenix Suns, Kevin Durant sofreu uma lesão e será desfalque da equipe por pelo menos duas semanas. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro teve uma distensão na panturrilha durante a partida diante do Dallas Mavericks nessa sexta-feira (8).

No auge de seus 36 anos, Durant vinha liderando o Suns em um começo empolgante. A equipe venceu oito dos primeiros nove jogos da temporada e divide a primeira colocação da conferência Oeste com o Oklahoma City Thunder.

De antemão, a lesão de Kevin Durant interrompe um ótimo momento do ala do Suns, que acumula uma média de 27.6 pontos nos nove primeiros jogos da temporada. Além disso, o tempo em quadra do astro também tem sido alto, girando na casa dos 38.8 minutos. As boas atuações colocaram o jogador na sexta posição da corrida pelo MVP divulgada pela NBA.

Então, sem ele é provável que o técnico Mike Buddenholzer opte por Royce O’Neale no quinteto titular. O calouro Ryan Dunn é um candidato, mas sofreu uma lesão recente no cotovelo. Enquanto isso, o treinador tem opções como o novato Oso Ighodaro e Bol Bol.

De fato, sem Durant, o Phoenix Suns vai precisar demais de suas outras duas estrelas, Devin Booker e Bradley Beal. O primeiro tem média de 23.1 pontos por partida, já o segundo tem números mais modestos de 15.4.

Lesão de Kevin Durant fará Devin Booker e Bradley Beal assumir o protagonismo no Suns

Com a ausência de Kevin Durant, Booker e Beal devem segurar mais a bola. Porém, o ex-jogador do Washington Wizards revelou recentemente que atuar como armador na última temporada mexeu com sua cabeça.

“O Phoenix Suns estava me usando mais como facilitador do que pontuador, o que mexeu muito com minha cabeça”, contou Bradley Beal. “Literalmente, o verão inteiro foi de reflexão, pensando: ‘quem é você?’. Eu precisei ter uma conversa sincera comigo mesmo, sabe. Tirei um tempo para me olhar no espelho e responder: ‘o que preciso melhorar? Quem sou eu?”.

A princípio, vale dizer que o Suns resolveu o “problema” e trouxe o armador Tyus Jones para assumir esse papel no time. Dessa forma, Beal pode se preocupar apenas em marcar pontos. Essa chegada ajudou o astro em sua adaptação e contribuiu para o forte início da equipe na temporada 2024-25.

Por fim, outro jogador que deve ganhar mais minutos e responsabilidade é Royce O’Neale, que fez uma boa partida vindo do banco diante do Dallas Mavericks. O ala marcou 18 pontos e foi importante no triunfo.

