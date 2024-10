Calouro do Suns vem sendo “terror” de astros da NBA

Você ainda vai ouvir muito falar de Ryan Dunn. O calouro do Phoenix Suns vem atormentando os principais astros da NBA em seus primeiros jogos da carreira. Apesar de o time do Arizona o selecionar no fim da primeira rodada do Draft de 2024, Dunn vem mostrando muito serviço. Não por menos, ele ganhou espaço na rotação, inclusive fechando partidas.

Apenas para ter uma ideia, diante de astros, Dunn vem deixando a NBA de olho. Afinal, em quatro jogos, ele “segurou” jogadores como LeBron James, Luka Doncic e James Harden a apenas 26.3% de aproveitamento nos arremessos. Trata-se de um número expressivo, pois o jovem não tinha nenhuma experiência na liga.

Responsável por marcar LeBron na última segunda-feira, o calouro ajudou o Suns a limitar o cestinha de todos os tempos da NBA a um de seus piores aproveitamentos. Contra Phoenix, por exemplo, LeBron acertou somente 21.4% dos arremessos. Aliás, James quase perdeu uma sequência de 1488 jogos com, pelo menos, dez pontos.

Ele fez 11 e, mesmo assim, com uma cesta de três nos últimos três minutos de jogo.

Contra Dunn, por exemplo, Harden teve muitas dificuldades de acertar seus arremessos. No total, o MVP de 2018 converteu 35.7% das tentativas, enquanto fez somente 22.2% do perímetro.

“Honestamente, eu… bem, ele vai assistir ao vídeo”, disse o calouro do Suns, em entrevista ao jornalista Duane Rankin, do AZ Central. “Eu tenho alguns truques, pois sei o que ele vai fazer em algumas situações. Depende de como eu me posiciono, de como ele se posiciona, coisas assim”.

Após dar um toco em LeBron, ele revelou a Rankin que torceu muito para não ser falta.

“Honestamente, me sinto muito bem fazendo o papel de defender astros assim, mas é óbvio que preciso fazer meu trabalho”, afirmou o calouro. “Pensei que fossem marcar falta no bloqueio que fiz, então fiquei torcendo ‘por favor, não marquem’ e não marcaram”.

Na ausência de Bradley Beal contra o Dallas Mavericks, Dunn foi titular pela primeira vez na carreira e aproveitou da melhor forma possível. Ele anotou 13 pontos e converteu três cestas do perímetro, enquanto marcou Doncic por boa parte do jogo.

Até aqui, contra os três astros da NBA, o calouro do Suns permitiu somente cinco cestas em 19 tentativas. Ou seja, mesmo sem experiência na liga, Dunn mostra serviço e potencial para ser o principal steal do Draft. Afinal, em um recrutamento ruim, ele consegue se destacar por suas habilidades defensivas.

Em quatro jogos, o jogador possui médias de 7.8 pontos, 1.8 rebote, além de um aproveitamento de 43.8% de três em apenas 14 minutos por noite.

