Confira os times com ingressos mais caros da NBA em 2024/25

Afinal, você sabe quem são os times que cobram os ingressos mais caros em média para a temporada 2024/25 da NBA? Isso pode depender do contexto atual da franquia, se ela está disputando o título ou não. Ou até do tamanho de seu mercado. Um levantamento foi feito pelo portal Front Office Sports, em parceria com a Tick Pick, que é um dos principais mercados de compra de ingresso para as ligas dos EUA.

O top-5 é formado por cinco equipes: Los Angeles Lakers, New York Knicks, Golden State Warriors, Boston Celtics e Chicago Bulls.

Los Angeles lidera a lista com um ingresso médio de US$329. Esse é um aumento no valor, afinal, a média de 2023/24 era de US$286. Apesar de nenhuma mudança profunda no status da franquia na liga, o portal aponta para a chegada de Bronny James, além do novo técnico JJ Redick. Esses fatores são fundamentais para o aumento, e por fim, mantém a liderança da franquia no quesito pelo segundo ano consecutivo.

O New York Knicks também registrou um aumento no preço médio do ingresso, de acordo com a Front Office Sports. As chegadas de Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns impulsionaram a franquia como a segunda colocada no quesito para a nova campanha. Os valores médios são de US$327, muito próximo aos valores do Lakers nesse sentido.

O Golden State Warriors também segue no ranking de times com ingressos mais caros para a temporada 2024/25 da NBA. Mesmo com a saída de Klay Thompson, a equipe segue cobrando US$290 em média para assistir a Stephen Curry, Draymond Green e seus novos companheiros.

O atual campeão e favorito a repetir o título Boston Celtics, não entrou no top-3 mesmo com o sucesso recente. Os preços médios por lá são de US$237. E o mercado e a popularidade do Chicago Bulls, o mantém como uma franquia com um dos cinco ingressos mais caros. Em média, são US$189 para assistir a um jogo no United Center no próximo ano, mesmo com uma realidade de reconstrução.

Um outro dado interessante é o de quais franquias tiveram o maior aumento nos preços em relação ao ano passado. O destaque é surpreendente: O Washington Wizards. A franquia aumentou seus ingressos médios de US$76 para US$141, um aumento de 85%.

O novo Intuit Dome, também levou o Los Angeles Clippers a um grande aumento. Então, os ingressos médios da franquia estão cerca de 82% mais caros. Aliás, as outras três equipes que tiveram os maiores aumentos são: Oklahoma City Thunder (73%), Detroit Pistons (66%) e Minnesota Timberwolves (63%).

Por fim, apenas uma franquia registrou uma pequena baixa nessa média: o Phoenix Suns. A equipe cobrava US$98 em média em 2023/24, mas esse valor cai para US$96 em 2024/25.

