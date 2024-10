Confira os times com mais escolhas de primeira rodada no Draft da NBA

As escolhas de primeira rodada de Draft podem tornar times em favoritos ao título da NBA. Desse modo, há franquias que preservam suas picks futuras para poderem trocá-las em um grande acordo ou escolher prospectos no futuro. Confira então quais são as que mais possuem escolhas.

Top 10 times

7. Orlando Magic: Com nove escolhas de primeira rodada, o Magic está em um processo de reconstrução promissor. Desse modo, a possibilidade de combinar essas escolhas com jovens talentos como Paolo Banchero e Franz Wagner indica um futuro brilhante para a franquia.

7. New Orleans Pelicans: O Pelicans visa consolidar seu projeto com Zion Williamson e Brandon Ingram e tem nove escolhas futuras para isso. Portanto, as escolhas podem ser utilizadas para adicionar peças importantes ao elenco e fortalecer a rotação. Além disso, das nove, apenas três não são do time, que vieram do Milwaukee Bucks na troca de Jrue Holiday (2025, 2026 e 2027).

7. Memphis Grizzlies: O Grizzlies busca fortalecer seu elenco jovem e talentoso, liderado por Ja Morant, e para isso tem nove escolhas de primeira rodada futuras. Então, essas escolhas, sendo sete delas da própria equipe, oferecem a flexibilidade necessária para construir um time ainda mais competitivo.

7. Portland Trail Blazers: Com nove escolhas de primeira rodada, o Blazers está em uma posição interessante após a saída de Damian Lillard, que resultou em três picks do Milwaukee Bucks. Além disso, a equipe possui cinco escolhas próprias (2026, 2027, 2028, 2030 e 2031).

6. Houston Rockets: A franquia texana, com dez escolhas de primeira rodada, está investindo fortemente em sua reconstrução. A chegada de jovens talentos como Jalen Green e Jabari Smith Jr., combinada com essas escolhas, indica um futuro promissor para o Rockets. Além disso, entre 2027 e 2029, a franquia possui sete picks.

5. Washington Wizards: Com 11 escolhas de primeira rodada, o Wizards está em um processo de reconstrução após as saídas de Bradley Beal e Kristaps Porzingis. Desse modo, essas escolhas oferecem à franquia a oportunidade de adquirir jovens talentos e construir um novo núcleo para o time.

3. San Antonio Spurs: O Spurs, conhecido por sua cultura de desenvolvimento de jovens jogadores, possui um total de 13 escolhas de primeira rodada. A chegada de Victor Wembanyama, considerado um dos maiores prospectos da última década, combinado com essas escolhas, coloca então a franquia em uma posição promissora para os próximos anos.

3. Oklahoma City Thunder: Com 13 escolhas de primeira rodada de Draft da NBA, o Thunder também está em uma posição privilegiada entre estes times. A equipe tem demonstrado uma capacidade de identificar e desenvolver jovens talentos, e essas escolhas reforçam essa estratégia.

2. Utah Jazz: O Jazz possui 15 escolhas de primeira rodada futuras, resultado da reconstrução após as saídas de Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Em especial, no Draft de 2007 eles possuem quatro picks (própria, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves).

1. Brooklyn Nets: Com 16 escolhas de primeira rodada, o Nets lidera a lista de times da NBA com mais escolhas de primeira rodada de Draft. Essa posição, então, é o resultado de diversas trocas, incluindo a saída de estrelas como Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. Portanto, a franquia está em um processo de reconstrução e essas escolhas são fundamentais para garantir um futuro promissor.

11. Philadelphia 76ers: oito escolhas

11. Toronto Raptors: oito escolhas

11. Atlanta Hawks: oito escolhas

11. Charlotte Hornets: oito escolhas

15. Chicago Bulls: sete escolhas

16. Golden State Warriors: seis escolhas

16. Indiana Pacers: seis escolhas

16. Detroit Pistons: seis escolhas

19. Boston Celtics: cinco escolhas

19. Los Angeles Lakers: cinco escolhas

19. Miami Heat: cinco escolhas

19. Sacramento Kings: cinco escolhas

23. Denver Nuggets: quatro escolhas

23. New York Knicks: quatro escolhas

25. Dallas Mavericks: três escolhas

26. Los Angeles Clippers: duas escolhas

26 .Cleveland Cavaliers: duas escolhas

28. Milwaukee Bucks: uma escolha

28. Minnesota Timberwolves: uma escolha

28. Phoenix Suns: uma escolha

