Como os rankings passados e atuais da NBA podem influenciar o futuro

Desde que a NBA nasceu, em 1949, os fãs do esporte acompanham seus times na jornada de nove meses até chegar no grande evento final, com a taça Larry O’Brien. Com isso em mente, os rankings das diferentes equipes são um reflexo tanto dos jogadores quanto das equipes ao longo de muitos anos.

Esses rankings estão mudando e mostram como o basquete mudou em termos de estilo de estratégia e como essas mudanças acabam impactando o futuro do jogo no mundo das apostas. Nossa ideia no artigo de hoje é explorar como os rankings da NBA foram mudando ao longo do tempo com um destaque especial para algumas equipes de destaque. Depois disso também vamos dar uma olhada em como essas mudanças impactam o cenário das apostas com alguns insights para fazer essas escolhas de apostas de forma melhor informada.

A ascensão de dinastias no basquete

Ao longo dos anos, algumas equipes diferentes dominaram a NBA. Por exemplo, durante a década de 50, o Minneapolis Lakers, que hoje é chamado de Los Angeles Lakers, foi a primeira grande chamada dinastia da liga, onde eles ganharam cinco de seis temporadas. Já no final dos anos 50 e começo dos anos 60, foi o Boston Celtic que ficou no topo das paradas, ganhando 9 títulos de 10 temporadas.

Publicidade

Indo um pouquinho mais além no tempo, na década de 80, foi um período de grande rivalidade entre os Celtics e os Lakers, com alguns jogadores como Larry Bird e Magic Johnson sempre em alta nas notícias. Cada uma das duas equipes conseguiu três títulos durante essa década, que muitos dizem que foi uma das mais emocionantes do esporte de toda a história. Essa rivalidade era tão forte que até hoje, mais de 30 anos depois, os Lakers e os Celtics ainda ficam na lista de principais campeões da NBA, cada um deles com 17 títulos vencidos.

O impacto de jogadores lendários

Um dos principais fatores nesses rankings da NBA está ligado à evolução de alguns jogadores que realmente marcaram a história do esporte. Um exemplo clássico é o Michael Jordan, que foi o líder do Chicago Bulls e ficou na frente de seis títulos da NBA nos anos 90, com dois three-peats consecutivos, de 91 a 93 e de 96 a 98. Toda essa trajetória e essas vitórias colocaram o Michael Jordan como o maior jogador de basquete de todos os tempos em muitos rankings internacionais e deixou o Chicago Bulls na liderança de vários rankings por muito tempo.

Publicidade

Avançando um pouquinho mais nos anos 2000, Kobe Bryant e Shaquille O’Neal também ganharam muito destaque com os Lakers, o que acabou levando a equipe a vencer cinco títulos em um período de dez anos. Outros exemplos incluem Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, do San Antonio Spurs, cada um deles com quatro títulos, colocando o Spurs também como uma das ligas de maior sucesso nos tempos mais modernos.

O papel das métricas avançadas

O mundo das apostas esportivas e previsões de resultados de jogos mudou muito nos últimos anos com a chegada da tecnologia. Um dos principais conceitos que se usa na NBA é o conceito de eficiência, onde as equipes têm o foco em maximizar o número de pontos por aposta de bola. O nome da métrica é chamada de TS, ou True Shooting Percentage, em inglês. Essa é uma métrica que ganha bastante destaque e leva em consideração a quantidade de lances livres, arremessos de três pontos e arremessos normais, dando uma visão mais precisa da eficiência de cada jogador.

Publicidade

Com esse tipo de métrica e algumas outras, acabou também surgindo um novo estilo de jogo. Na prática, os arremessos de longa distância, que valem dois pontos, acabou perdendo um pouco de espaço para as jogadas de três pontos, justamente em função dessa métrica, que acaba influenciando muito a maneira dos jogadores de jogar.

Algumas equipes, como Houston Rockets, foram uma das primeiras e mais bem-sucedidas nesse tipo de estratégia e aumentaram de forma exponencial o número de tentativas de jogadas de três pontos por jogo.

Além disso, algumas equipes que conseguiram adaptar a sua estratégia de jogo para essa realidade mais focada nas métricas também subiram nos rankings. Como exemplo, a gente tem o Golden State Warriors, que tem quatro títulos entre 2015 e 2022, ficando atualmente na liderança dessa revolução do estilo de jogado de três pontos.

Publicidade

Como o passado pode informar o futuro

Estudar os ranks passados da NBA pode ajudar a enxergar padrões do futuro. É claro que existem muitas variáveis dentro dos jogos, e que nem sempre essas previsões vão se concretizar, mas, de forma geral, a gente pode concluir que o domínio de algumas dinastias, como Celtics, Lakers, Bulls e Warriors, já mostrou várias vezes que essas equipes conseguem se adaptar a essas mudanças de estratégia e estilos de jogo, no longo prazo.

Para um apostador, entender esses padrões é essencial. As equipes que têm um histórico de vitórias, grandes sistemas de treinamento e essa estrutura mais focada em dados tendem a se manter mais competitivas por mais tempo no mundo do basquete. Algumas plataformas, como a Melhores Apostas Esportivas, também têm análises detalhadas sobre o desempenho atual e histórico de todas essas equipes, o que ajuda a tomar decisões. A Melhores Apostas Esportivas também tem análises detalhadas sobre o desempenho atual e histórico de todas essas equipes, o que ajuda a tomar decisões muito melhor informadas, com base tanto em tendências históricas quanto de jogos da temporada atual.

Publicidade

Os últimos anos

2024 foi um grande ano na história da NBA, quando o Boston Celtics ganhou seu 18º título do campeonato, ficando mais uma vez à frente dos Lakers e garantindo o seu posto de maior ganhador de todos os tempos. A equipe, liderada por Jayson Tatum, ganhou a partida final contra o Dallas Mavericks e colocou o Celtics como, mais uma vez, uma das equipes de maior sucesso de toda a história do basquete mundial.

Além disso, em 2023, o Denver Nuggets surgiu como um novo nome dentro do esporte, ganhando o primeiro campeonato da história. Essa extensão do Nuggets nos campeonatos recentes também mostra como novas grandes equipes podem surgir, o que aumenta cada vez mais a dinâmica do esporte e que faz dele algo tão atrativo para fãs e apostadores do mundo inteiro.

Publicidade

Na tabela abaixo, colocamos os resultados mais recentes da NBA:

ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO PLACAR DA SÉRIE 2011 Dallas Mavericks Miami Heat 4 – 2 2012 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4 – 1 2013 Miami Heat San Antonio Spurs 4 – 3 2014 San Antonio Spurs Miami Heat 4 – 1 2015 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4 – 2 2016 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4 – 3 2017 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4 – 1 2018 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4 – 0 2019 Toronto Raptors Golden State Warriors 4 – 2 2020 Los Angeles Lakers Miami Heat 4 – 2 2021 Milwaukee Bucks Phoenix Suns 4 – 2 2022 Golden State Warriors Boston Celtics 4 – 2 2023 Denver Nuggets Miami Heat 4 – 1

Como apostar com base nos rankings da NBA

Ao fazer apostas na NBA – ou em apostas de jogos de basquete de forma geral – é muito importante entender e considerar não só o desempenho atual de cada uma das equipes no campeonato que está rolando, mas também o seu histórico nos rankings. As equipes que sempre acabam aparecendo nos rankings tendem a ter uma cultura de vitórias, ou seja, equipes que acabam se repetindo nesses rankings vitoriosos, o que pode acabar se traduzindo em melhores oportunidades de apostas.

Publicidade

Existem várias plataformas que tem análises bem detalhadas de todos esses históricos dos jogadores e equipes, como os exemplos que a gente citou aqui no artigo. E usar esse tipo de informação para tomar decisões mais baseadas em dados, e não só na nossa percepção inicial do jogo, é fundamental para melhorar suas chances com apostas.

Conclusão

Para concluir, os rankings da NBA são uma ferramenta muito poderosa para entender como essas equipes e jogadores evoluem ao longo do tempo, e analisar esse desempenho passado e presente das equipes. É uma ferramenta de alto calibre para se obter um pouco mais de precisão ao analisar uma equipe antes de fazer uma aposta.