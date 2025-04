Al Horford acusa jogador do Magic de ser “sujo”

A série entre Orlando Magic e Boston Celtics está sendo quente fora das quadras, com jogadores de ambos os times trocando provocações. Dessa forma, o veterano Al Horford acusou Kentavious Caldwell-Pope, do Magic, de ser um jogador “sujo”. O motivo da acusação, então, seria uma briga que os dois tiveram durante a partida.

Na jogada, Caldwell-Pope acabou se enroscando com Horford, levando os dois ao chão. No entanto, há outros motivos. Afinal, foi o jogador do Magic também quem esteve envolvido no lance que lesionou Jayson Tatum, ainda no Jogo 1.

Logo após o primeiro embate, Horford já havia deixado claro que não gostou das atitudes do adversário, dizendo que ele havia ido “daquela forma” em Tatum diversas vezes. Caldwell-Pope, então, respondeu com mais jogadas físicas em quadra.

Depois da partida, Horford falou com os repórteres sobre a ação do adversário. “Foi intencional. Eu estava correndo pro contra-ataque e ele parou na minha frente, me impedindo de passar. Foi sujo”.

Enquanto Pope não se defendeu, outros jogadores do Magic o fizeram. Cole Anthony, por exemplo, disse que o time joga da maneira certa, e que o companheiro não fez nada de errado.

“Eu realmente não me importo. Essas coisas não significam nada para mim. No fim das contas, se for para tirar algo disso, vejo como algo positivo, porque agora eles estão reclamando. Todos nós jogamos este jogo. Todos jogamos do jeito certo. Vamos continuar bagunçando tudo. Vocês só estão nos dando um bom retorno”, disse Anthony para Jason Beede, do jornal Orlando Sentinel.

Mesmo com a crítica de Al Horford ao jogador do Magic, a série segue bastante favorável ao Celtics. Isso porque a equipe venceu os dois primeiros jogos em casa, um deles, aliás, sem seu principal jogador. A boa defesa de Orlando, destaque da temporada regular, não se traduziu ainda para a pós-temporada, com Boston conseguindo criar bons arremessos com frequência.

A grande incógnita agora é se Jayson Tatum vai voltar ainda para essa série. Com uma lesão no punho, o craque trabalha para retornar a tempo. Agora, a série agora vai para Orlando, na próxima sexta-feira (25).

