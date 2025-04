NBA Playoffs: Jimmy Butler preocupa Warriors após queda

O astro Jimmy Butler virou um grande problema para o Golden State Warriors nos playoffs da NBA. Isso porque o ala se machucou após queda no primeiro quarto e não retornou mais na derrota para o Houston Rockets por 109 a 94. De acordo com o time, o jogador vai passar por um exame de ressonância magnética nesta quinta-feira (24).

Jimmy Butler subiu para pegar um rebote, após erro de Amen Thompson em arremesso. Mas Thompson pulou em cima dele. O camisa 10 do Warriors caiu e dava sinais claros de dor. Então, ele foi para o lance livre, acertando um de dois. Pouco depois, ele saiu de quadra, direto para os vestiários, para não voltar mais.

Autor de 25 pontos, sete rebotes, seis assistências e cinco roubos de bola no primeiro jogo, o atleta fez apenas três pontos no segundo. Então, Butler vira problema para o próximo embate do Warriors, que acontece no próximo sábado, em San Francisco.

“Ainda não vi o replay do lance”, disse o técnico Steve Kerr. “Eu perguntei ao nosso pessoal atrás do banco e me disseram que era em um lance mais físico e duro em um rebote. Mas Jimmy Butler falou o tempo todo que está bem. Mas precisamos ver o que o exame de imagem vai mostrar”.

Desde que chegou ao Warriors, ainda na trade deadline da NBA, Jimmy Butler ajudou a conduzir o time aos playoffs. Precisou do play-in antes, mas Golden State se classificou após 25 vitórias e oito derrotas com Butler no elenco.

Sem Jimmy Butler em quadra, Steve Kerr precisou utilizar o ala Jonathan Kuminga. Vale lembrar que o treinador não vinha dando minutos a Kuminga nos últimos jogos, pois afirmou que não gosta do encaixe dos dois juntos. No segundo jogo, ele teve tempo de quadra (26), com 11 pontos e três rebotes, mas acertou apenas quatro dos 12 arremessos.

Caso Butler não tenha condições de entrar em quadra no sábado, é possível que Kuminga seja seu substituto no quinteto titular do Warriors, enquanto o brasileiro Gui Santos pode ganhar mais espaço. Gui fez três pontos em dez minutos nessa quarta-feira.

Por enquanto, a série dos playoffs da NBA está empatada em 1 a 1. Os próximos dois jogos vão acontecer em San Francisco, na Califórnia.

