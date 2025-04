Jalen Green brilha, Rockets vence e empata série com Warriors

Em mais um jogo físico, Jalen Green anotou 38 pontos e comandou a vitória do Houston Rockets sobre o Golden State Warriors por 109 a 94. A equipe texana não teve nenhuma desvantagem e em geral controlou o jogo contra o rival. Mas não foi monótono. Teve briga, falta técnica, discussão, polêmica e a lesão de Jimmy Butler em uma série disputada.

Green foi um dos rostos da péssima primeira noite de Houston no Jogo 1, mas brilhou no segundo duelo. Ele foi o cestinha da partida e teve uma atuação agressiva, de quem deixou claro que queria se recuperar. O jovem ala-armador ditou o ritmo de sua equipe desde o primeiro quarto, mas esquentou de vez no terceiro com 15 pontos. No último fez mais oito e freou qualquer chance de reação de Golden State.

A equipe novamente se portou bem na defesa e ganhou as batalhas de volume, seja por rebotes ofensivos ou erros de ataque. Alperen Sengun teve 16 rebotes e fez sua presença ser sentida nas trocas de marcação. Enquanto ele esteve na quadra, Houston venceu por 28 pontos. Dillon Brooks e Tari Eason também foram muito bem dos dois lados da quadra, contribuindo também com bolas triplas.

Enquanto isso, quase tudo do jogo se condicionou a lesão de Jimmy Butler. O astro jogou por apenas oito minutos e sofreu uma forte queda que levou a sua ausência no jogo por uma contusão pélvica. A equipe de San Francisco já não tinha muito controle do jogo ali e a situação ficou pior.

O ataque do time visitante não teve forças de buscar uma reação. A pressão em Stephen Curry foi muito mais intensa. O armador até marcou seus 20 pontos e distribuiu nove assistências, mas esteve “apertado” ao longo de toda a partida. No fim, ninguém além dele anotou mais do que 12 pontos, o que diz muito sobre como o fluxo de ataque foi prejudicado com a lesão de Butler.

As provocações também foram um tema fixo, sobretudo na parte final do jogo. Jalen Green deixou o braço sobre Draymond Green e levou uma falta técnica. Depois o próprio especialista defensivo também levou uma. Pouco depois, uma discussão entre Green e Fred VanVleet levou a entrada dos bancos e de outros jogadores em algo que não saiu da fala, mas que rendeu uma falta técnica para Tari Eason.

Por fim, clima tenso e série pegada que continua no próximo sábado (26). Assim, os próximos dois jogos serão disputados em San Francisco, após o empate nos jogos do Texas. Hoje, o Rockets de Jalen Green prevaleceu sobre o Warriors de Stephen Curry.

(1) Golden State Warriors 94 x 109 Houston Rockets (1)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 20 5 9 1 1 Moses Moody 12 2 1 1 1 Quinten Post 12 2 1 1 0 Jonathan Kuminga 11 3 2 0 1 Pat Spencer 11 1 1 0 0

Três pontos: 17-43; Post: 4-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 38 4 6 3 0 Alperen Sengun 17 16 7 2 0 Dillon Brooks 16 3 1 0 1 Tari Eason 14 6 1 0 0 Amen Thompson 11 1 3 0 0

Três pontos: 15-40; Green: 8-18

