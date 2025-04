Rockets seria favorito em troca por Kevin Durant

Kevin Durant não deve ficar no Phoenix Suns para a próxima temporada, e caso uma troca aconteça, o favorito para obtê-lo é o Houston Rockets. Os rumores tem ligado a franquia texana ao astro desde antes do começo da temporada 2024/25 e continuam firmes. E agora até mesmo as principais casas de aposta dos EUA tem apontado o cenário como provável.

De acordo com a Bovada Sports, uma das casas mais utilizadas nos EUA para esportes, o Rockets é o grande favorito para obter Kevin Durant em uma troca com o Suns. A franquia é seguida por times como Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Miami Heat, New York Knicks e Minnesota Timberwolves também são citados, mas correriam por fora.

É óbvio que o fracasso final, não conseguindo chegar sequer ao play-in, impacta no futuro do craque. Mas a saída foi se tornando provável desde a trade deadline, quando o jogador quase foi trocado para outras equipes.

A grande questão é que Phoenix teve problemas para trocar Bradley Beal, que tem uma cláusula de veto para qualquer acordo que não seja do seu desejo. Além disso, a franquia enxerga Devin Booker mantendo-se como pilar do time nos próximos anos.

Assim, Durant se tornou a grande moeda de troca do Suns na NBA. A situação financeira é complicada, afinal, esse foi o time de 2024/25 foi o mais caro da história da liga. Para se ter uma noção, estima-se que a equipe do Arizona tenha gastado mais de US$600 milhões com a folha salarial e multas nos últimos dois anos. Mas sequer conseguiu uma única vitória nos playoffs.

Leia mais!

Na última segunda-feira (14) a tendência de uma saída aumentou ainda mais. Shams Charania, principal jornalista da ESPN, afirmou que o jogador está trabalhando com seu agente e também com o próprio Suns para encontrar um destino ideal.

Apesar de alguns boatos, Houston resolveu não se envolver em grandes rumores na campanha de 2024/25. Mesmo assim, a franquia esteve nas conversas de alguns dos principais jogadores da liga. Um caso, por exemplo, foi o de Jimmy Butler, que antes de ser trocado pelo Miami Heat, apontou o time texano como um possível destino.

A ideia geral porém, é ter uma ideia de como o núcleo jovem vai se sair em sua primeira experiência nos playoffs. A equipe vai enfrentar Golden State Warriors ou Memphis Grizzlies, que se enfrentam nessa terça-feira no play-in. Entendendo as limitações e tendo uma chance com seus jovens na pós-temporada, Houston então teria uma visão melhor sobre o que fazer ou buscar no mercado.

Rumores antigos

Durant deve ser o principal nome disponível no mercado após o fim de 2024/25. Além disso, já se fala no nome dele no Texas desde antes do último Draft. Quando a franquia fechou a troca de escolhas com o Brooklyn Nets, devolvendo as picks do time de New York, um dos focos era apostar em um futuro onde o time de Phoenix não daria certo.

Assim, além das escolhas do próprio Suns, Kevin Durant poderia ser um alvo caso resolvesse deixar o time. Parece que esse é exatamente o cenário atual. Apesar disso, ainda não houve um pedido de troca do astro.

Phoenix já anunciou outras mudanças como a demissão do técnico Mike Budenholzer. Enquanto isso, o futuro do GM James Jones também está sob dúvida.

