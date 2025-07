Derik Queen busca redenção após estreia na Summer League

Derik Queen teve uma estreia de altos e baixos na Summer League. O pivô do New Orleans Pelicans, selecionado na 13ª posição do último Draft, marcou 13 pontos, dez rebotes e três assistências, contra o Minnesota Timberwolves. No entanto, estragou os bons números com sete turnovers, que marcaram a derrota por 98 a 91.

Após o jogo, o pivô de 20 anos avaliou sua atuação inicial na Summer League. Embora tenha mostrado qualidade, Queen afirmou que busca redenção nos próximos jogos, em especial, com o cuidado da bola.

“Só estou em busca de redenção. Preciso me redimir. Sei que tenho 82 jogos pela frente, mas também sei que o Twitter e o Instagram estão loucos neste momento. Só preciso me redimir por mim mesmo e para calar todo esse barulho externo”, disse Derik Queen.

A pressão de Queen após o jogo de estreia na Summer League se dá pela forma como ele foi escolhido no Draft. Não há dúvidas que ele é um pivô de potencial. No entanto, o Pelicans saltou da 23ª escolha para a 13ª para conseguir o jogador de 20 anos. O custo: a pick deste ano e outra de primeira rodada em 2026.

A escolha de 2026 não tem qualquer proteção. Então, caso tenha uma das piores campanhas de 2025/26, como é esperado, o Pelicans enviou ao Hawks uma provável seleção top-5. De acordo com Shamit Duan, do podcast In The NO, o vice-presidente Bryson Graham até questionou à diretoria de New Orleans se a oferta era real.

“O vice-presidente do Hawks não conseguia acreditar no que estava sendo oferecido pelo Pelicans. Ele pediu a confirmação várias vezes para ter certeza de que a escolha de 2026 sem proteção fazia parte do acordo. Ele chegou, aliás, a ligar para Joe Dumars, do Pelicans, para confirmar por conta própria. A expectativa era de que Dumar não percebesse e a troca não fosse cancelada. Ainda assim, New Orleans manteve a proposta e o Hawks saiu com um roubo”, disse Duan.

Os fãs do Pelicans, enquanto isso, esperam que Derik Queen possa responder de imediato ao investimento feito por New Orleans, já na própria Summer League.

Portanto, a chance de Queen se redimir na Summer League acontece já neste sábado (12). O Pelicans, afinal, enfrenta o Los Angeles Lakers. Depois, a franquia joga contra Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder para encerrar a fase de grupos. Por fim, se avançar, o time volta às quadras nos dias 18, 19 ou 20 de julho, para a fase final do torneio.

