Boletim de rumores e trocas da NBA (12/04/2025)

Bem-vindo à edição de 12 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Chris Paul não descarta aposentadoria ao fim da temporada

A 20a temporada de Chris Paul na NBA está a dois jogos do fim. E, apesar dos poucos comentários nos bastidores, podem ser as últimas partidas da carreira do astro. Ele já disse que estaria pronto para disputar mais uma campanha, mas, prestes a completar 40 anos, tudo pode mudar rápido. E mudou um pouco mesmo, pois o craque passou a tratar o futuro como jogador com mais cautela.

“Eu amo jogar basquete, antes de tudo. E aprendo muito em todos os lugares por onde passo, pois sou uma pessoa bem observadora. Mas, sobre o futuro, faz tempo que não converso com a minha família a respeito disso. Isso é a parte mais importante. Depois da temporada, então, eu vou conversar com todos para definir qual será o próximo passo”, contou o veterano do San Antonio Spurs.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Mathias Lessort: “Tive ofertas sérias para jogar na NBA”

Poucos jogadores fora da NBA chamaram a atenção nos Jogos Olímpicos do ano passado como Mathias Lessort. Afinal, o pivô foi peça crucial na campanha que rendeu a medalha de prata à seleção da França. Muita gente acreditava que o jogador do Panathinaikos, da Grécia, jogaria nos EUA nessa temporada por causa de suas atuações no torneio. E ele revelou que, de fato, a possibilidade existiu.

“Todo mundo sabe que jogar na NBA é um sonho pessoal. E, aliás, houve interesse real da liga mesmo em mim. Isso é verdade mesmo. Depois das Olimpíadas, eu tive ofertas sérias para jogar nos EUA. Até negociei com alguns times, mas, em termos de contrato, a minha situação era meio complicada. Por isso, nada foi tão longe”, explicou Lessort.

Publicidade

Antes dos playoffs, Kings fecha contrato com Terence Davis

O ala-armador Terence Davis vai fazer parte do elenco do Sacramento Kings durante a pós-temporada. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia chegou a um acordo com o ala-armador de 27 anos nessa semana. Ele deve ficar na Califórnia até o fim da atual campanha e, com isso, volta à NBA depois de quase dois anos.

O veterano chega ao novo time credenciado, antes de tudo, por uma boa temporada na G League. Ele anotou médias de 14,3 pontos e 4,7 rebotes na liga de desenvolvimento, enquanto converteu mais de 40% dos arremessos de longa distância. Em 227 partidas ao longo de quatro anos na NBA, Davis registra 8,0 pontos e 2,7 rebotes.

Publicidade

Austin Reaves poderá negociar novo contrato na offseason

A chegada de Luka Doncic ao Los Angeles Lakers, a princípio, levantou dúvidas sobre a permanência de Austin Reaves. Mas, em quadra, é possível que o ala-armador viva o melhor momento da carreira desde a aquisição do esloveno. E, aliás, faz isso em um ótimo momento para os seus bolsos. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, ele torna-se elegível a uma extensão prévia já no meio do ano.

O jogador de 26 anos possui vínculo até 2027, mas o último ano é sua opção. Por isso, já pode ser agente livre no ano que vem e renegociar o seu contrato agora. Ele teria a receber uma oferta máxima de US$89,2 milhões por quatro temporadas da equipe angelina nessa offseason. Mas, se aguardar mais um ano, o valor subiria para US$98 milhões pelo mesmo período.

Publicidade

O temor para o Lakers, em particular, seria vê-lo virar agente livre em 2026. Afinal, com qualquer outro time, Reaves teria direito a receber um contrato de 25% do valor do teto salarial – não importa qual seja até lá.

Em transição

– O veterano TJ Warren, para começar, deixou a equipe filiada do New York Knicks na G League nos últimos dias. O ala esperava ter uma chance no time nova-iorquino, mas a última vaga do elenco ficou com PJ Tucker.

Publicidade

– Cedi Osman, enquanto isso, “recalculou” os rumos da carreira e já não deve retornar à NBA tão cedo. Afinal, o ala assinou uma extensão de contrato de duas temporadas com o Panathinaikos com um dos supostos maiores salários da Europa.

– Por sua vez, Brandon Williams vai disputar a pós-temporada pelo Dallas Mavericks. Os texanos converteram o vínculo two-way do armador em um regular de dois anos e, com isso, tornaram-no elegível para seguir jogando.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 12/04, você lembra de Hassan Whiteside? Pois o ex-pivô do Miami Heat vai reforçar os Cangrejeiros de Santurce (Porto Rico) até o fim da temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA