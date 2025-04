Lakers seria favorito em troca por Nikola Jokic após demissão

O Denver Nuggets demitiu o técnico Michael Malone na terça-feira (8). Ele comandava a equipe desde 2015, faturou um título da NBA, mas foi desligado às vésperas dos playoffs. Como resultado, especulações sobre o futuro do principal astro da franquia, Nikola Jokic surgiram, sendo o Los Angeles Lakers um dos times cotados para troca. Ao menos, de acordo com casas de apostas norte-americanas, o time da Califórnia seria favorito em uma hipotética saída do pivô.

Para a Bovada, por exemplo, o próximo destino do sérvio na NBA seria o Lakers. Em seguida, então, vêm Toronto Raptors, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors como os times mais cotados.

Jokic está no segundo dos cinco anos de contrato com o Nuggets, no valor de US$ 276 milhões. Vale destacar, contudo, que o quinto ano do acordo é uma opção do jogador. Portanto, ele pode se tornar agente livre após apenas mais dois anos com a equipe.

Apesar de ter algumas lacunas no elenco, o Nuggets conseguiu 47 vitórias e 32 derrotas em 2024/25, o que hoje garante a quarta posição. na Conferência Oeste. No entanto, isso não foi o bastante para salvar Michael Malone ou o GM Calvin Booth. Tensões internas teriam levado Denver a promover uma mudança.

“O Denver Nuggets demitiu o técnico Michael Malone e anunciou que não renovará o contrato do gerente geral Calvin Booth nesta terça-feira. David Adelman, assistente técnico principal da equipe, assumirá como técnico interino até o fim de 2024/25”, escreveu Ohm Youngmisuk, dono da equipe, para a ESPN logo após a divulgação da notícia.

Malone é o único técnico que Jokic teve desde que entrou na NBA. Assim, os dois têm uma relação próxima. Caso ele force uma saída da franquia, ou se o Nuggets decidir desmontar o elenco, o Lakers desponta como o favorito nas casas de apostas para adquirir o craque.

É verdade, porém, Nikola Jokic nunca tenha pedido uma troca, muito menos algo específico mirando o Lakers. Ainda assim, a chance aparece, segundo o portal KansasCity, por conta da bola relação do sérvio com Luka Doncic. Além disso, Los Angeles ainda não tem um grande pivô titular.

No entanto, vale notar que é uma negociação bem difícil de ocorrer. Afinal, Los Angeles não tem muitas escolhas de Draft para enviar. Ademais, sem abrir mão de Doncic ou LeBron James, é quase impossível montar um pacote bom o bastante.

