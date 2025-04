Shaquille O’Neal volta a criticar jogadores da NBA

Shaquille O’Neal é um dos ex-jogadores mais críticos da NBA. Hoje comentarista da TNT, o ídolo do Los Angeles Lakers costuma questionar as mudanças que a liga passou nos últimos anos. Assim, é comum que ele desvalorize os astros da nova geração na tentativa de valorizar os nomes do passado.

Os alvos de Shaquille O’Neal já foram vários. Isso porque ele já atacou Nikola Jokic, Victor Wembanyama, LeBron James e muitos altos. O comentário mais recente aconteceu no episódio recente do Big Podcast. Ao comentar sobre a longevidade do camisa 23 do Lakers, o ex-jogador justificou a falta de fisicalidade da NBA.

“As pessoas ficam bravas, mas isso é um reflexo do que vi. Eu vi o que é grandeza, estive lá, joguei com caras assim. Então, eu não vejo isso o tempo todo hoje em dia. Então, você quer que eu dê o mesmo crédito para esses filhos da p*** que vocês dão? Isso nunca vai acontecer. Pode chamar de ódio, se quiser”, afirmou Shaquille O’Neal.

O ídolo da NBA não é crítico somente à fisicalidade dos jogadores. Enquanto os astros são ‘moles’, na visão de Shaq, eles também ganham salários milionários sem justificativa. Como resultado, O’Neal costuma comparar que ganhou menos de US$300 milhões durante toda sua carreira, mas hoje as estrelas assinam de vez contratos multimilionários.

Um dos jogadores da NBA que Shaquille O’Neal mais costuma criticar neste sentido é Ben Simmons. Então, em seu podcast, o lendário jogador voltou a questionar o valor milionário que o armador assinou há algumas temporadas com o Philadelphia 76ers.

“Ben Simmons deveria ser preso. Pagar US$250 milhões por aquilo? Vai se ferrar. Ele rouba as pessoas na NBA, isso não se faz”, disparou O’Neal.

Por fim, O’Neal criticou os novos pivôs da NBA. Em especial, Victor Wembanyama e Chet Holmgren. Na contramão do seu estilo, os jogadores atuais da posição costumam ser mais completos, com arremessos do perímetro, bandejas e enterradas. Shaq, porém, acha que os destruiria.

“Eu faria os dois desistirem do jogo. Eu ia empurrar o traseiro dele e meter bem na boca dele. Sabe o que eles iam fazer a noite toda? Chutar de três, esses filhos da p***. Se errassem, eu ia correr direto pro garrafão e vocês iam ficar gritando: ‘três segundos'”, finalizou Shaquille O’Neal.

