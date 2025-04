Astro do Thunder bate recorde de Michael Jordan na NBA

Na derrota do Oklahoma City Thunder sobre o Houston Rockets, na sexta-feira (4), o astro Shai Gilgeous-Alexander bateu um recorde de Michael Jordan na NBA. Isso porque o armador chegou ao seu 70º jogo seguido anotando ao menos 20 pontos. A marca do ídolo do Chicago Bulls era de 69 partidas. Esta é a quarta maior sequência na história da liga.

Jordan atingiu 69 jogos seguidos com pelo menos 20 pontos na temporada 1990/91 da NBA. Então, o armador do Thunder é o primeiro jogador a alcançar o feito desde a década de 1960. Wilt Chamberlain lidera a lista com 80 jogos seguidos nas temporadas de 1961/62 e 1963/64. Enquanto isso, Oscar Robertson está em terceiro com uma sequência de 76 jogos em 1963/64.

A marca de Gilgeous-Alexander teve início no dia 1 de novembro, quando ele marcou 30 pontos contra o Portland Trail Blazers. Então, a atuação veio após um jogo de apenas 18 pontos em vitória sobre o San Antonio Spurs. Essa, aliás, foi a única vez nesta temporada em que ele não anotou pelo menos 20 pontos.

O astro do Thunder ultrapassou a marca de Michael Jordan na NBA ao converter um lance livre no final do terceiro quarto do jogo. Gilgeous-Alexander terminou o confronto com 22 pontos, mas o cestinha do time foi Jalen Williams, com 33. No entanto, apesar da noite importante do armador, Oklahoma teve sua sequência de 11 vitórias interrompida.

Além do feito histórico, o camisa 2 faz a melhor temporada da carreira. Afinal, ele tem média 32.6 pontos por jogo (a melhor da NBA), cinco rebotes e 6.4 rebotes. O craque também tem um aproveitamento de 51.9% nos arremessos de quadra. Vale lembrar, ainda, que ele lidera a corrida ao prêmio de MVP. Isso mesmo tendo a concorrência de Nikola Jokic, que tem médias de triplo-duplo em 2024/25.

A atualização de sexta-feira da NBA para a corrida ao MVP é a penúltima da temporada. Cestinha da liga, em 2024/25, o armador também se destaca na defesa. O canadense, inclusive, é o único atleta a figurar no top 5 das eficiências defensiva e ofensiva. Ou seja, é decisivo nos dois lados da quadra. Assim, Gilgeous-Alexander caminha com boas chances para conquistar o seu primeiro MVP.

Por fim, o Thunder também tem um ano histórico na NBA. Dono da melhor campanha de 2024/25, a equipe pode elevar ainda mais seus números até o fim da fase regular. Oklahoma enfrenta o Los Angeles Lakers neste domingo (6). Entretanto, para o astro, os jogadores não se importam com recordes.

“Antes de tudo, não nos importamos nem um pouco com qualquer um desses recordes. Não estamos nem aí para isso. É claro que eles têm um significado, mas, no panorama geral, não significam nada para nós. Afinal, estamos atrás de um objetivo e só ele que nos importa. A única coisa em nossas mentes é o título. Então, tudo mais não tem importância”, cravou Gilgeous-Alexander.

