Shai Gilgeous-Alexander: “Thunder não está nem aí para recordes”

Shai Gilgeous-Alexander parece receber perguntas sobre um novo recorde do Oklahoma City Thunder após cada jogo. Essa é a prova do sucesso. O time já garantiu a primeira posição do Oeste e, por isso, a sua competição agora é com equipes históricas da liga. Isso até pode empolgar os torcedores e analistas. O astro da franquia, no entanto, faz questão de minimizar todas as marcas da temporada.

“Antes de tudo, não nos importamos nem um pouco com qualquer um desses recordes. Não estamos nem aí para isso. É claro que eles têm um significado, mas, no panorama geral, não significam nada para nós. Afinal, estamos atrás de um objetivo e só ele que nos importa. A única coisa em nossas mentes é o título. Então, tudo mais não tem importância”, cravou o favorito ao prêmio de MVP da liga.

Nessa segunda-feira, depois da vitória sobre o Chicago Bulls, o Thunder confirmou uma façanha impressionante. A equipe garantiu a melhor campanha da história da NBA de um time contra a outra conferência. Foram 28 vitórias em 29 partidas, por enquanto. Ainda há um jogo a cumprir, mas nenhuma equipe antes perdeu menos do que três vezes para os adversários do outro lado dos EUA.

“Isso é um feito incrível por causa de todas as formações diferentes que colocamos em quadra durante o ano. Mas pode perguntar para qualquer um em nosso vestiário e vai ver que não estamos focados nessas marcas. Os nossos olhos estão no grande prêmio, pois quem eram os donos dos recordes que quebramos? A história só lembra de quem venceu no final”, afirmou o pivô Chet Holmgren.

Incomum

Não faltam recordes para que o elenco do Thunder ignore na reta final da temporada. A equipe já é a mais jovem a ganhar 60 jogos, bem como liderar a conferência Oeste, em duas temporadas seguidas. Além disso, caminha para quebrar o recorde de 53 anos de maior diferença média de pontos em uma temporada da NBA. O técnico Mark Daigneault entende a postura do elenco, mas tem uma visão diferente sobre essas marcas.

“Uma coisa que queremos praticar a cada dia aqui é o senso de gratidão. Fazer parte de um time assim não é uma garantia na carreira de nenhum jogador. Por isso, acho que o elenco merece comemorar quando alcança uma marca especial. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que vamos parar aí”, explicou o técnico, em uma posição um pouco diferente de Gilgeous-Alexander.

É claro que Daigneault não deseja um grupo de jovens satisfeitos com menos do que o topo. Mas quer que todos se conscientizem de que vivem uma experiência incomum. “Cason [Wallace], por exemplo, só jogou por equipes de 60 vitórias na liga. É muito importante que ele tenha ideia do quanto isso é especial. Precisamos dar essa noção para os nossos jogadores mais jovens”, completou.

Sem parar

Shai Gilgeous-Alexander pode não se importar, mas há mais uma marca que o Thunder ainda pode conseguir. Se vencer todos os jogos restantes, Oklahoma City se torna só a terceira equipe da história com uma temporada de 70 vitórias. A aposta mais comum é que isso não vai acontecer porque o time deve começar a poupar atletas na reta final. Mas Daigneault sinaliza ter outros planos.

“Nós sabemos que, a cada partida, só há dois caminhos possíveis: podemos melhorar ou piorar. Então, não queremos ser o time que piora. Não queremos ser aquele que entrou nos playoffs fora de ritmo porque ‘tirou o pé’ no fim da temporada regular. A gente quer crescer noite após noite, pois cada jogo é uma oportunidade para melhorar”, concluiu o jovem treinador.

