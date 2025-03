Técnico do Thunder reclama de poucas faltas em Shai Gilgeous-Alexander

O volume de faltas em Shai Gilgeous-Alexander virou tema em coletiva do técnico do Oklahoma City Thunder. O astro é um dos que mais vai à linha de lance livre na NBA. No entanto, Mark Daigneault apontou que os árbitros “mudaram a regra” ao apitar faltas em favor do armador.

“Acho que Shai está sendo visto de modo diferente agora, para ser justo. Algumas jogadas que antes eram marcadas agora não estão sendo. Além disso, algumas faltas estão sendo dadas embaixo em vez do ato do arremesso. Algo diferente do que acontecia antes”, apontou o técnico do Thunder.

A queixa do técnico é em relação aos períodos pré e pós All-Star Game. Segundo ele, os árbitros tinham um rigor antes em relação às faltas contra o jogador. No entanto, mudaram após o jogo festivo.

Os números, porém, mostram outra coisa. De acordo com dados do Basketball Reference, o astro tentava 8.8 lances livres até o Jogo das Estrelas. Nos duelos depois, o volume saltou para 9.7 arremessos por partida. Assim, um aumento de 0.9 tentativa por noite.

O técnico do Thunder, ainda assim, comentou que isso é uma análise subjetiva. Portanto, sem dados concretos.

“Acho que eles estão deixando passar algumas faltas antes dadas no início da temporada. No fim das contas, ele segue sendo tão duro de marcar quanto antes. Shai os coloca em situações irregulares com frequência. Isso porque porque é muito difícil ficar à frente dele”, acrescentou.

Por fim, o técnico do Thunder usou as duas atuações recentes de Shai Gilgeous-Alexander na NBA. Nos duelos contra Detroit Pistons e Milwaukee Bucks, ele entendeu que os critérios dos árbitros sobre as infrações foram distintos de um jogo para outro. O armador, entretanto, teve dez e 11 tentativas.

“A forma como o jogo foi apitado em Milwaukee pareceu que estávamos jogando em ligas diferentes, para ser sincero. O nível de contato físico permitido no jogo contra o Detroit e o rigor dos árbitros contra o Bucks foram bem opostos”, concluiu Daigneault.

Apesar da fala do treinador, Gilgeous-Alexander segue como um dos grandes nomes da NBA. O astro, aliás, é favorito ao MVP ao lado de Nikola Jokic. Em 22024/25, ele tem médias de 33 pontos, 6.2 assistências e cinco rebotes.

