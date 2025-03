Shaquille O’Neal: “LeBron James se beneficia do jogo atual”

Aos 40 anos, LeBron James disputa sua 22ª temporada da NBA e, para Shaquille O’Neal essa longevidade é justificada pela NBA atual. Em seu podcast, lendário pivô comentou sobre as mudanças no basquete em relação à época que atuava. Assim, acredita que o jogo menos físico de hoje em dia contribui para que o atual astro da franquia continue sua carreira.

“O jogo é menos físico e LeBron sempre correu durante toda a sua carreira. No entanto, ele nunca deu cotoveladas. O fato de a NBA ser menos física definitivamente o ajuda. Mas ele sempre cuidou do corpo e sempre jogou em alto nível”, comentou Shaq.

Além disso, Shaquille O’Neal justificou o desejo de LeBron James continuar em atividade. De acordo com o ex-jogador, um dos fatores é a busca por marcas expressivas. Dentre elas a de pontos totais na carreira. Ele também brincou sobre o que faria no lugar do camisa 23.

“Você se pergunta para que LeBron continua fazendo isso. Eu teria quebrado o recorde de Kareem (Abdul-Jabbar) e encerrado a carreira. Então, estaria em bares de narguilé toda semana. Mas acho que ele está tentando atingir a marca de 50 mil pontos agora. Ele está muito perto. Então, quer quebrar marcas antes nunca quebradas”, completou o ídolo do Lakers.

Atualmente, o Lakers é o quarto colocado da Conferência Oeste com 42 vitórias e 25 derrotas. Um dos principais responsáveis por essa campanha é James. Isso porque o astro tem médias de 25 pontos, 8.2 rebotes e 8.5 assistências em uma temporada que atuou por 58 jogos. Entretanto, ele não atuou nos últimos cinco confrontos da equipe por conta de uma lesão distensão na virilha.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, LeBron James deve desfalcar o Lakers por pelo menos mais uma semana. O astro sofreu uma está ausente desde 9 de março, quando se lesionou contra o Boston Celtics. Inicialmente, o jornalista relatou que seu tempo de ausência seria entre sete e 15 dias.

Ainda assim, sob o comando de Luka Doncic, o Lakers continua competitivo. Após três derrotas seguidas sem LeBron, o time do técnico JJ Redick vem de dois triunfos. Agora, enfrenta o Denver Nuggets, nesta terça-feira (19), às 23h (horário de Brasília).

