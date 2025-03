Lakers dá atualização sobre lesão de LeBron James

De acordo com Shams Charania, da ESPN, LeBron James deve desfalcar o Los Angeles Lakers por pelo menos mais uma semana por conta de sua lesão. O astro sofreu uma distensão na virilha no dia 9 de março contra o Boston Celtics. Inicialmente, o jornalista relatou que seu tempo de ausência seria entre sete e 15 dias.

Além disso, Charania relatou, na última quinta-feira (13), que LeBron James deixou de viajar com o Lakers para suas partidas fora de casa por conta da lesão. Assim, dará continuidade no tratamento. Como resultado, ele perdeu os duelos contra Milwaukee Bucks e Denver Nuggets.

“LeBron James retornou a Los Angeles, conforme recomendação médica, à medida que continua sua recuperação da distensão na virilha. Então, isso encerra sua viagem fora de casa na quinta-feira contra o Bucks e na sexta contra o Nuggets”, disse o jornalista.

Logo após a derrota para o Celtics, LeBron foi otimista ao falar de seu problema físico. Ele alegou que “não havia muita preocupação” e acrescentou que “seria avaliado dia a dia”.

No entanto, desde que se contundiu, o Lakers entrou em uma sequência muito ruim. Além do revés para Boston, a equipe perdeu os outros três jogos disputados. Ou seja, foi superado Brooklyn Nets, Bucks e Nuggets. Dessa forma, o time que chegou a ocupar a segunda posição da Conferência Oeste, caiu para o quinto lugar – fora da zona direta aos playoffs.

Vale lembrar que, antes da fase ruim, o time comandado por JJ Redick teve uma sequência impressionante após a chegada de Luka Doncic. Isso porque foram oito vitórias seguidas. Para piorar a situação, sobretudo no duelo contra Denver, o treinador não pôde contar com o astro esloveno.

Mas, não foi só. Além das duas principais estrelas da franquia, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, Maxi Kleber e Trey Jemison também foram desfalques. Sem todos estes nomes, Los Angeles precisou de uma noite inspirada de Austin Reaves e Dalton Knecht para quase conseguir a vitória em Denver. Até Bronny James teve sua oportunidade, com cinco pontos em 15 minutos de quadra. Entretanto, acabou derrotado por 131 a 126.

Por fim, em sua 22ª temporada na NBA, e aos 40 anos, LeBron soma médias de 25 pontos, 8.2 rebotes, 8.5 assistências e 51,7% de aproveitamento nos arremessos. Ao todo, ele disputou 58 partidas na atual temporada.

O próximo compromisso do Lakers é neste domingo (16), contra o Phoenix Suns, em casa. A partida está marcada para 16h30 (horário de Brasília).

