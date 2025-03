Sem LeBron James, Lakers pode ficar fora da zona de playoffs

LeBron James vinha em um dos melhores momentos nos últimos anos, enquanto liderava, ao lado de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers na briga pelos playoffs. Então, a lesão diante do Boston Celtics há uma semana deixou o time californiano em situação desconfortável. Isso porque a equipe enfrentaria uma sequência difícil nos dias seguintes, com jogos fora de casa.

O problema maior é que não foi só ele quem se machucou. Apenas na derrota para o Denver Nuggets, na noite de sexta-feira, oito jogadores, incluindo LeBron, desfalcaram o Lakers. É muita coisa, especialmente pelo fato de que apenas Austin Reaves do time titular entrou contra o Nuggets.

E por mais que Reaves tenha feito 37 pontos, além dos 32 do calouro Dalton Knecht, o Lakers sentiu falta de Doncic e James, principalmente. Enquanto LeBron segue se recuperando, o esloveno vem jogando com dores na panturrilha e não enfrentou Denver.

Publicidade

A sequência ruim chegou a quatro derrotas: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Enquanto isso, o Lakers perdeu posições para o Houston Rockets, Memphis Grizzlies, além do próprio Nuggets, na briga por playoffs. Isso deixa as coisas mais difíceis, pois o time de Los Angeles começa a virar alvo dos rivais que estão logo atrás na classificação.

Leia mais

O Golden State Warriors e o Minnesota Timbewolves estão “quentes”, com seis e sete vitórias consecutivas respectivamente. E ainda tem o Los Angeles Clippers. Os times se aproximam do Lakers, mas só seis vão aos playoffs de forma direta. Ou seja, alguém vai sobrar.

Publicidade

E enquanto LeBron James não retorna às quadras, a situação do Lakers começa a ficar perigosa na classificação para os playoffs. Hoje, faz uma semana que ele se machucou. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, ele voltaria às quadras entre sete e 15 dias. Até aqui, nenhuma palavra sobre seu retorno.

Aliás, James voltou para Los Angeles para continuar seu tratamento, enquanto seus colegas de Lakers jogavam fora de casa. Neste domingo, o time inicia uma sequência de cinco jogos em seus domínios, o que começa a parecer uma luz no fim do túnel.

Publicidade

Sequência de jogos em casa

Pode não parecer um momento terrível para um time que estava no segundo lugar há poucos dias, mas quatro derrotas consecutivas no Oeste pesam muito. E claro que se LeBron James voltar durante a próxima semana, com uma boa sequência de vitórias, pode recolocar a equipe nos trilhos.

Até porque, os próximos dois jogos são contra Phoenix Suns e San Antonio Spurs, que estão fora da zona de play-in. Além disso, Doncic e outros jogadores devem estar em quadra. Talvez, contra Suns e Spurs, LeBron James não volte. O Nuggets é o adversário na próxima quarta-feira, o que faria mais sentido, ainda mais em Los Angeles. Mas existe a chance de ele retornar apenas contra o Chicago Bulls, no sábado que vem.

Publicidade

Vai depender de como a recuperação de lesão evolui, assim como a necessidade. Depois do jogo contra o Bulls, o Lakers terá apenas mais 12 partidas para fechar a fase regular e é importante que LeBron James esteja pronto para garantir vaga direta nos playoffs.

No total, dos 12 jogos, apenas quatro deles serão em casa. Além disso, tem uma série de três embates contra times do Leste e dois contra o Oklahoma City Thunder, melhor time do Oeste, longe de Los Angeles.

Ou seja, no Oeste, a margem para erros ou lesões é quase nenhuma. Para o Lakers ir aos playoffs e ter qualquer chance, LeBron precisa estar em quadra.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA