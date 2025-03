Ex-Lakers, Max Christie fala sobre troca

Em meio a troca de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers, uma das raras boas notícias para o time do Texas foi Max Christie. Apesar de algumas dificuldades mais recentes, o ala-armador jogou muito bem na maior parte de seu tempo na nova equipe. E em conversa com Joey Mistretta, do portal Clutch Points, falou pela primeira vez sobre o acordo que mudou sua carreira na NBA.

“Já se passou mais de um mês, então, tem sido tranquilo. O entrosamento com os caras, tanto dentro quanto fora das quadras está cada vez mais natural e a partir daí tudo se torna mais normal. Estou me acostumando com a cidade, me estabelecendo em Dallas também. Estou gostando. Então, não tenho nada para reclamar desde que tudo aconteceu”, garantiu o jovem.

Em outra pergunta, ele foi questionado sobre as diferenças de Dallas e de Los Angeles. Apesar de admitir o ritmo mais lento no Texas, ele está gostando de morar na nova cidade.

Publicidade

“É óbvio que é uma adaptação, mas gostei de tudo até agora. Claro que é mais lento do que é Los Angeles, mas também é um grande lugar. E eu sou um cara que prefiro essa maior tranquilidade, sabe? O custo de vida é muito mais baixo do que lá. Então, existem as diferenças, mas para mim tem sido tudo muito positivo”, elogiou.

Leia mais!

Christie chegou em grande fase no Mavericks. Afinal, ele havia acabado de ganhar a posição de titular em seu antigo time e vinha se consolidando nessa posição. Em seus sete primeiros jogos, o ala-armador anotou pelo menos 15 pontos em todos. Enquanto isso, acertou 45.9% de seus arremessos de três pontos, sua maior especialidade ofensiva.

Publicidade

Porém, seu ritmo diminuiu desde então. Depois dessa sequência sólida, ele teve dez jogos e não chegou a 15 pontos em nenhum deles. Sua eficiência no perímetro também caiu para 32.7%. A equipe tem enfrentado várias lesões, o que aumentou a atenção sobre ele e dificultou mais o seu jogo. Para ele, no entanto, tudo não passa de uma fase abaixo.

“É apenas uma adversidade na minha visão. Tem acontecido muita coisa mentalmente, você muda de time, nós tivemos muitos problemas de lesão, não é fácil. Mas estou focado em tentar ajudar esse time a vencer partidas e isso é tudo o que importa. Não estou colocando a minha fase boa ou ruim acima de ninguém ou das necessidades da equipe. No fim, estou tendo boas oportunidades, mas não está caindo. Vai melhorar”, garantiu.

Publicidade

Fé no Mavericks

Desde que a troca de Luka Doncic para o Lakers aconteceu, o Mavericks afundou, seja em derrotas, lesões, protestos e muito mais, mas isso não tira a fé de Max Christie.

“Eu acho que podemos ir pelo menos ao play-in. Não estamos aqui tentando perder jogos ou algo do tipo. Quando os nossos caras que podem voltar esse ano retornarem, seremos um bom time, independente da classificação ou de qualquer outra coisa. Então, não estamos desistindo da temporada ou de nossas chances nos próximos anos. Vamos competir até o fim e tentar chegar aos playoffs“, concluiu.

Publicidade

O tom tem sido esse mesmo em Dallas. Recentemente, Klay Thompson também afirmou que não está desistindo do projeto texano, mesmo com os problemas que ocorreram em 2024/25. A equipe segue de fato, na zona de play-in, com 33 vitórias em 67 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA