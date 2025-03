Com medo de expulsão, fãs do Mavericks pedem demissão de Nico Harrison

A torcida do Dallas Mavericks segue revoltada e pedindo a demissão do GM Nico Harrison. Mais de um mês após a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, os protestos continuam. Agora, dentro e fora do American Airlines Center. Isso porque os pedidos para saída do dirigente foram tão intensos que expulsos do ginásio da equipe.

Como resultado, os cânticos de “Demitam Nico” começaram a aparecer em outros eventos em Dallas. Por exemplo, em jogos do Dallas Stars (NHL), do FC Dallas (MLS) e até mesmo em um evento de teatro e jantar com temática medieval.

Veja o vídeo que circula nas redes sociais:

There’s now “Fire Nico” chants at Medieval Times!!! pic.twitter.com/JTm408mxEp — MavsMamacita (@AuroraF34508886) March 9, 2025

A torcida do Mavericks passou a pedir a demissão de Nico Harrison após a troca de Doncic por Anthony Davis. Principalmente porque ela não deu certo até agora. O pivô, afinal, sofreu uma lesão logo em sua estreia pela equipe. Desde então, não retornou às quadras. Além disso, segue sem previsão de volta.

Para piorar a situação do time e do dirigente, Kyrie Irving rompeu o ligamento cruzado do joelho e está fora do restante da temporada. Mas as lesões e os problemas do Mavs não param por aí.

O técnico Jason Kidd também perdeu Dereck Lively, Daniel Gafford, Olivier-Maxence Prosper, PJ Washington e Jaden Hardy. Até Kai Jones, contratado na última semana, está lesionado e ainda não estreou.

Mas também há um fator fora das quadras que contribuiu para piorar a revolta dos torcedores. Afinal, a diretoria do Mavericks anunciou um aumento de quase 9% no preço dos ingressos para a temporada 2025/26. Vale ressaltar que esse é o segundo reajuste em dois anos.

Enquanto isso, a equipe segue sem boas perspectivas para a temporada. Com tantos desfalques, a situação na tabela assusta. Isso porque o Mavericks ocupa apenas a décima posição da Conferência Oeste. Portanto, a última que dá vaga ao play-in. Atrás, vem o Phoenix Suns quer, com um elenco recheado de estrelas, que buscar classificação à pós-temporada.

Por fim, o Mavericks de Nico Harrison tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos. O triunfo, aliás, veio nesta segunda-feira (10), em vitória sobre o San Antonio Spurs. Ou seja, era cinco derrotas seguidas. Ao todo, são 33 vitórias em 66 partidas disputadas na atual campanha.

