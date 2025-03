Segundo jornalista, Lakers e Mavericks vão tentar troca por Kevin Durant

Kevin Durant deve desparar o interesse de Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. De acordo com Sam Amico, do Hoops Wire, as franquias estão entre as que monitoram a possível saída do camisa 35 do Phoenix Suns. Além das equipes, Miami Heat e San Antonio Spurs também devem tentar o craque de Arizona.

Os rumores de troca de Kevin Durant começaram no início de 2025. A campanha ruim do Phoenix Suns chamou a atenção de equipes do Leste e Oeste, que chegaram a fazer propostas pelo jogador na trade deadline. Entre elas, estavam Heat e Mavericks, enquanto o Lakers se movimentou para conseguir Luka Doncic.

Durant, no entanto, negou Mavericks, Heat, Houston Rockets e Golden State Warriors. Na época, o camisa 35 explicou que gostaria de seguir no Suns pelo menos até o fim da temporada 2024/25, mas deixou em aberto seu futuro para a próxima campanha. Assim, com Phoenix somente na 11ª posição da Conferência, ele deve rever a sequência em Arizona.

O Suns, inclusive, pretende trocar Kevin Durant, segundo Brian Winhorst, da ESPN.

“É difícil imaginar Durant começando a temporada 2025/26 em Phoenix. A franquia vai trocá-lo e ele sabe disso. Salvo alguma grande mudança na campanha, será assim. As intenções de todos os lados parecem bem claras no fim das contas”, afirmou o analista.

O cenário, portanto, abre espaço para Lakers e Mavericks na corrida por Kevin Durant. As equipes têm elencos com capacidade de disputar o título pela Conferência Oeste, o que pode servir de atrativo para o camisa 35, uma vez que ele deseja ter mais um troféu de campeão da NBA.

O Lakers, no entanto, deve ter mais dificuldades para conseguir Durant. A franquia, afinal, tem poucos ativos de Draft disponíveis, enquanto os nomes negociáveis do elenco são limitados. Ainda assim, o time deve trabalhar com o astro a possibilidade dele jogar com Luka Doncic e LeBron James.

O Mavericks, enquanto isso, pode ter mais chances que o Lakers. A equipe tem mais escolhas de Draft que o time de Los Angeles e conta com um núcleo jovem de atletas. Então, a ESPN realizou uma possível proposta que pode ser feita pelo Mavs.

Na sugestão, o Mavericks enviaria Klay Thompson, PJ Washington, Naju Marshall, Dereck Lively e uma escolha de primeira rodada de 2025 por Durant.

“Ao trocas Luka Doncic por Anthony Davis, o Mavericks deixou claro que vê sua janela de título próxima. Com isso em mente, a franquia estaria disposta a apostar alto por Kevin Durant. Trazer ele, um dos amigos mais próximo de Kyrie Irving, seria uma forma de manter o poder de fogo do time”, explicou o canal dos EUA.

