Timberwolves aposta em troca por lenda da NBA na offseason

O Minnesota Timberwolves deseja a troca por uma lenda da NBA. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a equipe promete tentar uma troca por Kevin Durant durante a offseason de 2025. O astro do Phoenix Suns tem contrato até 2025/26, mas não deve seguir em Arizona para a próxima temporada.

“O Timberwolves é uma equipe de mercado pequeno para ficar de olho na NBA”, informou Windhorst durante o Get Up. “Anthony Edwards e Durant têm uma conexão forte desde as Olimpíadas. O Wolves até tentou uma troca maluca por ele na trade deadline. Então, fiquem atentos porque a franquia deve retomar as conversas em breve”, completou.

Como citado pelo jornalista, o Wolves tentou a troca pelo astro na trade deadline da NBA. A proposta não foi revelada. Porém, segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia de Minnesota fez uma grande oferta para conseguir juntar o camisa 35 ao craque Anthony Edwards.

“O Timberwolves fez de tudo para conseguir a troca de Durant. A direção ligou para times rivais, na esperança de ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA e agregar contratos para trazer Durant. A ideia era que ele jogasse ao lado de seu companheiro de seleção olímpica, Anthony Edwards”, informou Stein, na época.

O Suns até esteve disposto a negociar a troca com o Timberwolves. No entanto, Durant é quem teria recusado a ida a Minneapolis. Não pela falta de desejo em se juntar a Edwards, mas por querer seguir em Phoenix até o fim da temporada.

Prova disso é que a lenda da NBA não recusou apenas a troca para o Timberwolves. O Golden State Warriors, por exemplo, esteve ainda mais próximo de conseguir o camisa 35, mas ele também negou. Assim, fez o mesmo com Miami Heat e Houston Rockets.

“Eu só não queria ser trocado no meio da temporada. No fim das contas, eu só não queria me mudar. Quero ver até onde o Suns pode chegar nesta temporada. Enfim, estou feliz por ainda estar em Phoenix”, explicou Durant, na época da trade deadline.

Com o Suns em 11º no Oeste, é esperado que Durant mude de ideia na offseason. Assim, Warriors, Heat, Rockets e outros devem se movimentar mais uma vez. O Timberwolves, no entanto, acredita que a relação dele com Edwards pode ajudar na troca. Os dois, afinal, se tornaram amigos durante as Olimpíadas. Além disso, o ala-armador tem o astro como ídolo no basquete.

