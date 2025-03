Rockets mira troca por astros para próxima temporada da NBA

O Houston Rockets pretende ser ativo no mercado de troca da temporada 2025/26 da NBA. A franquia começou a atual campanha sendo uma das equipes surpresas da Conferência Oeste. No entanto, a falta de profundidade do elenco, bem como de astros, pesou para deixar o time na quinta posição.

Então, segundo Sam Amick, do The Athletic, o Rockets pode tentar troca por dois astros. Os nomes, aliás, já são um interesse antigo da diretoria: Devin Booker e Kevin Durant. A busca se dá pela campanha ruim do Phoenix Suns, que ocupa a 11ª colocação do Oeste e pode negociar suas estrelas.

“Isso agora abre espaço para qualquer coisa e tudo ser uma possibilidade em Phoenix Suns. Assim, para alguns times ao redor da NBA, isso é bem animador. Sabemos que o Rockets tem observado o mercado de troca por Devin Booker e KD. O time certamente terá mercado. Vamos ver o que acontece na offseason“, comentou Amick.

O Rockets tenta uma troca pelos astros desde o início da temporada. De início, a equipe do Texas realizou movimentações para acumular escolhas de Draft por Durant. No entanto, o Suns não estava interessado em trocar o camisa 35 na época.

O panorama, porém, mudou desde o início do ano. Com o astro insatisfeito, Phoenix ouviu propostas e chegou a aceitar uma oferta do Golden State Warriors, segundo rumores. O próprio jogador, ainda assim, preferiu seguir em Arizona para ver o que aconteceria em 2024/25.

Com o Suns ainda em dificuldades, o Rockets pode tentar a troca por Durant para a próxima temporada da NBA. O elenco jovem, com Jalen Green, Amen Thompson e Alperen Sengun, pode ser um dos principais atrativos para o craque escolher seu próximo time.

Booker, por outro lado, não deve ser uma tarefa fácil. Enquanto o Suns pode negociar Durant, o ala-armador não deve sair, segundo Gerald Bourguet, jornalista que cobre a franquia.

“Múltiplas fontes disseram que, salvo uma grande campanha nos playoffs, tudo estará em jogo no Suns. A única exceção é Devin Booker, que nunca será trocado”, garantiu o jornalista.

Na franquia desde 2015/16, Booker é o rosto do Suns na última década. Na atual campanha, ele tem médias de 26 pontos, quatro rebotes e 6.9 assistências. Portanto, aos 28 anos, parece improvável que Phoenix abre mão do jogador no mercado de troca para reconstruir o time na próxima temporada.

