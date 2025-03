Bradley Beal: “Vou lutar para salvar temporada do Suns”

Bradley Beal é um dos pontos mais negativos da temporada decepcionante do Phoenix Suns. Após chegar sob ‘peso de ouro’, o ala-armador tem médias de 17.6 pontos, 3.6 rebotes e 3.6 assistências. A franquia, enquanto isso, ocupa a 11ª posição da Conferência Oeste, fora da zona de play-in.

O recorde abaixo do esperado até levou Beal ao banco de reservas no Suns. Na época, o técnico Mike Budenholzer testou o ala-armador na segunda unidade, em especial, por seus números ruins para um antigo all-star. Ao todo, foram 15 jogos do jogador como reserva.

Nas partidas recentes, porém, ele retornou ao time titular. Até o momento, Beal não conseguiu bons números pelo Suns. Ainda assim, ele promete se dedicar ao máximo para salvar a temporada da franquia na NBA.

Publicidade

“Eu sempre vou lugar até o fim desse jeito. Provavelmente sou a pessoa mais ingênuo do mundo. Mas nós temos o elenco e o QI para conseguir. Só precisamos fazer. Precisamos olhar no espelho e trazer mais”, disse Beal.

A decepção em relação ao Suns se dá pelo que Beal citou. O quinteto inicial é um dos mais talentosos da NBA, com ele, Devin Booker e Kevin Durant. Os três astros no mesmo time até contribuem para um ataque efetivo, com o 11º melhor rating ofensivo da NBA na temporada (com 114.3).

Publicidade

Leia mais!

A defesa, porém, é o que deixar a desejar no Suns de Bradley Beal nesta temporada. Na contramão do bom ataque, a franquia tem o quarto pior rating defensivo de 2024/25, com 116.3. Ou seja, tem um saldo negativo de dois pontos.

Beal, ainda assim, acredita que o time pode dar a volta por cima na temporada. Com 20 partidas restantes, ele reforça que basta apenas o elenco se acertar para entrar na disputa por uma vaga nos playoffs.

“Acho que falta identidade defensiva. Acho que é só a nossa vontade e nosso desejo de melhorar nesse aspecto. Precisamos ser melhores, precisamos dar mais. Acho que todos nós precisamos competir um pouco mais, dar um pouco mais, jogar com mais intensidade. E é complicado que estejamos pedindo a nós mesmos para jogar mais forte. Isso deveria ser algo natural”, completou Bradley Beal.

Publicidade

Em meio à busca pela recuperação na temporada, o Suns joga na sexta-feira (7), diante do Denver Nuggets.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA