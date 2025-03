Colega de Bronny James em USC vence prêmio de calouro na NBA

O ex-companheiro de Bronny James na faculdade, Isaiah Collier, foi eleito o melhor calouro da Conferência Oeste da NBA em fevereiro. O armador tem assumido cada vez mais um papel importante no Utah Jazz, se tornando titular da franquia em 2024/25. Inclusive, à frente do segundanista Keyonte George. Inclusive, o jogador atingiu um recorde em fevereiro.

Collier teve médias de 11.5 pontos, 9.5 assistências e 3.9 rebotes em 30.4 minutos por jogo durante os 13 jogos da equipe no mês. O Jazz conseguiu cinco vitórias nesse período, enquanto ainda é uma franquia focada na reconstrução e está em último lugar no Oeste. Mas o jovem tem sido uma das boas notícias da atual campanha.

Aliás, ele bateu uma bela marca nesse processo. Afinal, ele distribuiu incríveis 123 assistências ao longo do mês. Essa é a maior marca de um calouro nesse quesito desde Pooh Richardson em março de 1990. Além disso, vale destacar que o mês de fevereiro é sempre de um menor número de partidas devido ao All-Star Break, o que engrandece ainda mais o feito do jogador.

Além de ser calouro no mesmo ano, Isaiah Collier atuou ao lado de Bronny James em USC, antes de entrarem na NBA. O camisa 13 era o titular, enquanto o filho de LeBron James era reserva. O armador foi escolhido à frente do ex-companheiro e vem tendo mais espaço em Salt Lake City.

No Oeste, outros três nomes eram candidatos a vaga. Stephon Castle, do San Antonio Spurs, que tem feito ótima temporada pela franquia texana. Além disso, os titulares do Memphis Grizzlies, Jaylen Wells e Zach Edey também foram indicados. No entanto, a vitória ficou com Collier.

No Leste, vitória para a primeira escolha do Draft, Zaccharie Risacher. O ala do Atlanta Hawks ganhou ainda mais espaço com as trocas que o time realizou na trade deadline e conquistou boas médias em fevereiro. Ele produziu 12.8 pontos e 4.2 rebotes, enquanto teve 44% de eficiência nas bolas de três pontos. Em 12 jogos no mês, o francês atuou em 25.8 minutos por noite.

Apesar de não ter uma produção tão alta em relação a outras primeiras escolhas do recrutamento, Risacher está se consolidando no Hawks. A ótima fase foi sentida na última segunda-feira (3) quando anotou 27 pontos e quatro roubos de bola na vitória sobre o Grizzlies. A marca de roubos é a maior de sua carreira. Isso inclui 11 acertos em 13 arremessos tentados e cinco bolas de três convertidas em sete tentativas. Entretanto, jogo já conta para a disputa de março.

O Leste teve outros dois indicados. O alas Matas Buzelis, do Chicago Bulls, e Kyshawn George, do Washington Wizards. Porém, a vitória ficou com o Risacher.

Enquanto isso, nenhum novato conseguiu vencer o prêmio por duas vezes nesse ano. Cada conferência elegeu quatro nomes diferentes até aqui. São eles: Jaylen Wells, Yves Missi, Stephon Castle e Isaiah Collier no Oeste e Jared McCain, Alex Sarr, Kel’el Ware e Zaccharie Risacher no Leste.

