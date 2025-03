Knicks tentou troca por Walker Kessler

Não é uma novidade que times como New York Knicks e Los Angeles Lakers tinham interesse em uma troca pelo pivô Walker Kessler. Esse interesse das duas equipes esteve vivo até os minutos finais da trade deadline. Porém, uma troca do especialista defensivo para um dos maiores mercados da NBA acabou não se concretizando.

O Knicks em especial, esteve em conversas ativas com o Utah Jazz. A informação é do insider Marc Stein, do portal Substack. A operação, no entanto, não teve sucesso.

“O que fontes da liga disseram é que o interesse do New York Knicks em uma troca por Walker Kessler era tão grande quanto o do Los Angeles Lakers. A franquia esteve ativa até o fim do período de trocas para tentar convencer Utah a negociar o pivô. Mas não houve sucesso. O Jazz deixou claro que não queria participar dessas conversas, há não ser que o valor em ativos fosse muito alto”, explicou Stein.

De fato, o valor do camisa 24 foi alterado ao longo da temporada 2024/25. Kessler foi um calouro muito bom em 2022/23, mas que caiu um pouco de produção em um segundo ano mais lento. Porém, a atual campanha reestabeleceu seu valor, sendo um dos jogadores mais positivos da franquia de Salt Lake City.

Mas as duas franquias de maior mercado na liga foram das mais ativas na busca por novos pivôs.

New York perdeu Isaiah Hartenstein para o Oklahoma City Thunder na agência livre. É verdade que Karl-Anthony Towns chegou para assumir a posição na troca com o Minnesota Timberwolves, mas Mitchell Robinson passou grande parte da campanha com uma lesão, só estreando em 2024/25 há alguns dias contra o Memphis Grizzlies. Então, a busca por um pivô reserva aconteceu.

Los Angeles, do mesmo modo, tinha interesse em jogadores extras para a posição, aumentando a minutagem de Anthony Davis como um ala-pivô. Após trocar o astro para o Dallas Mavericks no famoso acordo em que levou Luka Doncic para a Califórnia, a franquia tentou adicionar um jogador para assumir a titularidade da posição.

O Knicks não só não conseguiu adicionar um pivô, como também negociou Jericho Sims para o Milwaukee Bucks. Isso aumentou a minutagem de Precious Achiuwa e Ariel Hukporti. Mas com o retorno de Robinson, os problemas devem estar resolvidos. O Lakers, por outro lado, até adicionou Mark Williams, mas sua troca com o Charlotte Hornets foi vetada por questão de lesões do jogador.

Enquanto isso, Kessler segue sendo um dos principais nomes do núcleo jovem do Jazz. Suas médias nesse ano são de 11.5 pontos, 12.1 rebotes e 2.3 tocos. Além disso, ele tem mais de 72% de aproveitamento nos arremessos de quadra, sendo o quarto melhor da NBA no quesito e o terceiro em bloqueios.

