Utah Jazz define preço por Walker Kessler

De acordo com o portal HoopsHype, o Utah Jazz já definiu o preço a ser pago para tirar Walker Kessler da equipe. O pivô, visto como um dos melhores defensores de garrafão da NBA, é objeto de desejo de diversos times, incluindo o Los Angeles Lakers. Mas para conseguir tê-lo no elenco, os interessados terão que envolver duas escolhas de primeira rodada do Draft no acordo.

O camisa 24 tem médias de 10.5 pontos, 10.4 rebotes e 2.9 tocos por jogo. Agora titular no garrafão do Jazz, Kessler melhorou em todos os quesitos em relação à última temporada.

Além do pivô, Utah também estaria aberto a ouvir ofertas por vários outros atletas. Marc Stein, da plataforma Substack, falou sobre isso em seu podcast.

“A suposição sobre o Jazz, no entanto, persiste. Zach Collins, assim como os veteranos Jordan Clarkson e Collin Sexton, é considerado um forte candidato a ser negociado entre agora e o prazo final de trocas. O Jazz está satisfeito com o desempenho de Collins. Assim, contente por ter assumido seu contrato vindo de Atlanta por um custo baixo. Foi apenas uma escolha de segunda rodada futura”, disse Stein.

No entanto, esses jogadores teriam valores mais baixos do que Kessler. “Os times que perguntam sobre Kessler em Utah têm a impressão de que será necessário pelo menos duas escolhas de primeira rodada para tirá-lo do Jazz. Um preço considerado alto em sua visão”.

Caso a informação seja confirmada, o Utah Jazz seria um dos times com mais jogadores interessantes disponíveis na NBA. Jordan Clarkson, John Collins e Collin Sexton podem ser úteis para diversos times. Dessa forma, conforme chegamos perto da data limite para trocas, as coisas devem ficar agitadas em Salt Lake City.

Assim, caso o Utah Jazz de fato troque Walker Kessler, o jogador tem vários destinos possíveis. O já citado Lakers é um deles. Mas equipes como Golden State Warriors e Indiana Pacers também já sinalizaram interesse num pivô.

Dentro das quadras, porém, o Jazz segue na toada de um time no tank. São quatro vitórias em 20 jogos, o suficiente para a 14ª colocação na Conferência Oeste.

