Brandon Ingram “travou” possível troca entre Pelicans e Jazz

O New Orleans Pelicans quase fechou uma troca com o Utah Jazz envolvendo Brandon Ingram antes do início da temporada. Segundo Shamit Dua, da rede WDSU News, as equipes estiveram em conversas para uma troca centrada no ala. As tratativas, aliás, chegaram a estar em nível avançado. Mas, no fim das contas, a vontade do próprio jogador selou o fracasso do negócio.

“Várias fontes me confirmaram que os times estavam adiantados, mas tudo parou assim que chegou em Brandon. Afinal, ele nunca quis assinar um contrato para jogar em Salt Lake City. A impressão geral é que até existem alguns times com interesse em lhe dar uma grande extensão. Eles estão por aí. Mas o problema é que Brandon não deseja ir para nenhum desses lugares”, revelou o jornalista.

A situação de Ingram no Pelicans, a princípio, não é simples. O astro era elegível a uma extensão prévia de contrato, mas não houve acerto. Ele queria mais de US$200 milhões em salários por quatro temporadas, ou seja, o máximo elegível. A franquia negou e, com isso, iniciaram a busca de uma troca. Esse cenário já parecia bem definido, mas a notícia sugere alguns detalhes interessantes.

“A informação de como Brandon ‘travou’ a troca para Utah é significativa porque mostra algo importante. O dinheiro, em síntese, não é tudo para ele. Mas o cenário da próxima agência livre vai ser complicado, pois só Brooklyn projeta ter ampla flexibilidade. Assim, o número de interessados em seu basquete com condições de pagá-lo bem vai ser limitado”, projetou Dua.

Novos agentes

Está claro que, apesar das declarações tranquilas, Ingram não ficou feliz com os rumos de sua offseason. Tanto que vai fazer mudanças na representação de sua carreira. Assim como Zion Williamson, o ala dispensou a sua agência de representação: a Excel Sports. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele vai ser o novo cliente da Klutch Sports – do polêmico Rich Paul.

“Depois de uma offseason em que Brandon esteve disponível, nenhum avanço aconteceu em sua carreira. A agência, antes de tudo, não conseguiu negociar a extensão que tanto queria. Ao mesmo tempo, não achou uma troca para uma equipe em que ele gostaria de jogar e quisesse pagá-lo. Então, foi um período marcado por fracassos sucessivos”, explicou o jornalista.

Para Dua, a escolha da Klutch Sports para representá-lo é emblemática. A mudança de abordagem para a CAA, antes de tudo, é bem grande. “Sair de uma agência que não atingiu os seus objetivos é normal. Mas, agora, fiquem de olho. A Klutch, afinal, é uma empresa que se notabilizou por jogar duro para conseguir tudo o que os seus clientes querem”, alertou.

Próximos passos

Depois da troca para o Jazz não ocorrer, o que esperar do futuro de Brandon Ingram no Pelicans? Dua crê que, com o novo “personagem” da história, tempos conturbados estão por vir. A Klutch Sports ganhou projeção entre os astros da liga porque defende os seus jogadores com unhas e dentes em renovações. Não tem medo de “jogar pesado” para alcançar os seus objetivos. Então, não espere nada diferente agora.

“Eu penso que a situação de Brandon vai ficar ‘bagunçada’ de forma pública. É possível que a direção e a Klutch trabalhem juntos por uma solução, mas não é o cenário mais provável. A minha aposta é que vamos ter um aumento da ação em uma situação que está parada há meses. E, por isso, não creio que seja uma decisão ruim da parte de Brandon”, concluiu Dua.

