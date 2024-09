Warriors poderia fazer troca por Brandon Ingram

Brandon Ingram está cada vez mais descontente com a direção do New Orleans Pelicans, o que facilitaria sua troca para diversos times, como o Golden State Warriors. De acordo com o site Yardbaker, este seria o melhor momento para a equipe californiana. Isso porque Ingram pediu uma extensão contratual valiosa ao Pelicans e o time está relutante. Mas a situação vem piorando nas últimas semanas.

O ala não participou de treinamentos ao lado de seus colegas do Pelicans recentemente, enquanto aguarda uma solução. Apesar de Brandon Ingram declarar que gostaria de seguir em New Orleans, as apostas são que ele já fez o seu último jogo pelo time. Ou seja, Ingram sairia em troca antes mesmo do início da temporada 2024/25 da NBA.

Então, esta seria a melhor chance para as equipes conversarem com o Pelicans. Brandon Ingram, que possui contrato expirante de US$36 milhões, poderia reforçar o Warriors com uma troca até simples. Como o jogador parece estar longe de um acordo com a diretoria de New Orleans, bastaria bater salários e uma escolha de Draft.

Ou seja, o Warriors teria de enviar algo como Andrew Wiggins, Kevon Looney e parte de uma trade exception, além de uma pick de primeira rodada. Com isso, o Pelicans receberia um pivô com contrato em último ano (Looney) e um ativo em Wiggins, caso não queira ficar com ele para o futuro.

Aliás, o Pelicans precisa de um jogador como Looney para a próxima temporada. Isso porque só conta com o calouro Yves Missi e o veterano Daniel Theis para a posição.

O Warriors vem tentando receber um ala para seu elenco durante a offseason. Primeiro, houve uma chance de acertar uma troca com o Los Angeles Clippers por Paul George. No entanto, o time de Los Angeles não queria reforçar um adversário da mesma divisão. Depois, fez algumas ofertas ao Utah Jazz por Lauri Markkanen. Então, para garantir o finlandês na equipe por 2024/25, a diretoria do Jazz deixou para estender seu contrato para um período em que ele não poderia sair mais na próxima temporada.

Com Ingram, o Warriors teria um jogador de muito talento para ajudar Stephen Curry em busca de mais um título. O ala consegue contribuir na organização ofensiva, enquanto tem um aproveitamento bom no perímetro.

O problema, entretanto, fica por conta de suas condições físicas. Nas últimas três temporadas, por exemplo, ele ficou de fora em 82 jogos. Ou seja, um terço das partidas. Aos 27 anos, Brandon Ingram só ficou perto de completar uma campanha justamente em sua primeira na NBA, quando esteve em 79 embates.

Com oito temporadas de experiência na NBA, Ingram foi uma vez ao All-Star Game e venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu, em 2019/20. Em quase 500 jogos na liga, ele possui médias de 19.4 pontos, 5.2 rebotes, 4.3 assistências, além de 36.2% do perímetro.

