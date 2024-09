Stephen Curry: “Espero jogar com LeBron James novamente no futuro”

Nas Olimpíadas de Paris, a união entre LeBron James e Stephen Curry foi marcante para o basquete. Afinal, trata-se de duas das maiores estrelas da atual geração da NBA. Assim, em entrevista ao portal People, o ídolo do Golden State Warriors voltou a falar sobre a possibilidade de atuar ao lado do companheiro de seleção.

“Nós tivemos muitas batalhas na quadra, muitas idas e vindas. Então, o fato de que realmente conseguimos ser companheiros de equipe em algum momento foi muito legal. E não foi em um jogo festivo ou no All-Star Game, foi no mais alto nível do basquete de seleções. Corremos risco, jogos grandes. Foi, acima de tudo, emocionante. Portanto, existe muita amizade e respeito entre nós”, afirmou.

Além disso, o para muitos maior arremessador da história da NBA, ainda afirmou que espera ter outra chance de jogar ao lado do camisa 23. Mas assumiu que será difícil.

“Acho que é difícil, porque não somos companheiros de equipe na liga. Mas com certeza eu adoraria viver mais experiências como essa ao lado dele. Como eu disse, não será fácil. Agora os Jogos acabaram e estamos voltando para jogar um contra o outro de novo em mais um ano. Acho que será isso até que tudo acabe, mas eu adoraria mesmo jogar ao lado dele novamente”, explicou.

Ambos assinaram extensões de contrato com Warriors e Lakers nessa offseason. Então, uma possível união dos craques ficou ainda mais difícil antes de suas aposentadorias.

A rivalidade entre o ala e o armador marcou época desde 2015, quando se encontraram pela primeira vez nas finais da NBA. Curry venceu três das quatro decisões seguidas até 2018. James venceu a mais marcantes das séries em 2016, quando saiu perdendo por 3 a 1 e virou o placar, algo nunca feito antes na final da liga. Ele também superou o amigo e rival na série mais recente entre eles em 2023, quando Los Angeles venceu Golden State em seis partidas na segunda rodada.

Mas agora o clima é de amizade. Stephen Curry e LeBron James publicam fotos juntos nas redes sociais. Além disso, durante as Olimpíadas tiveram registros com Kevin Durant, representando os três maiores jogadores de sua geração. O armador também falou sobre isso na entrevista ao citar o orgulho vencer a medalha de ouro.

“Eu postei a nossa foto segurando nossas medalhas. Kevin Durant também estava com a gente. Em mim, só posso dizer que há um grande sentimento de orgulho em enfim conquistar isso. Mas também sei que importou para LeBron. Fazia algum tempo que ele não disputava os Jogos, acho que foi em Londres né? Então, foi maravilhoso para todos”, garantiu.

Longevidade

O astro do Warriors vai jogar sua 16ª temporada em 2024/25. LeBron está ainda mais longe, no 22ª ano. Curry garantiu que não se surpreende em ver o nível de James até hoje e falou do empenho do amigo fora das quadras.

“A maioria das pessoas não vê isso quando estamos falando de basquete. Mas LeBron é o que é também por trabalhar duro demais até hoje. Seja na academia, na recuperação. É um trabalho de dia a dia e ele mesmo nesse momento de sua carreira, não se importa em fazer. E isso é muito difícil, muito árduo. Porém, é o que os grandes da história desse jogo fizeram, e ele está entre eles”, concluiu.

