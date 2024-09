Filho de LeBron James monta quinteto histórico da NBA

O filho de LeBron James, Bryce James, montou seu quinteto histórico da NBA. A formação feita no programa Uninterrupted, no entanto, gerou discussões nas redes sociais, uma vez que ele colocou nomes menos badalados neste tipo de “enquete”, como Russell Westbrook e Carmelo Anthony. Por outro lado, não esqueceu seu pai LeBron James, além de Michael Jordan.

O quinteto histórico da NBA pelo filho de LeBron James tem, além de seu pai, Kobe Bryant, Michael Jordan, Russell Westbrook e Carmelo Anthony.

Por outro lado, as escolhas de Carmelo e Westbrook também são compreensíveis. O pai de Bryce, afinal, tem uma relação bem próxima aos dois jogadores, enquanto jogou com ambos durante sua carreira na NBA.

Bryce, aliás, já uma nome popular para o futuro da NBA. Ainda no ensino médio, o jovem filho de LeBron James conta com milhões de seguidores nas redes sociais, enquanto é pauta constante na mídia norte-americana. Por fim, é cotado como uma das principais escolhas quando decidir se inscrever no Draft da liga.

Como o irmão Bronny, inclusive, o jovem projeta o momento em que seu pai estará na liga. Pelas redes sociais, ele afirmou que não acredita que LeBron James o esperará para se aposentar. “Não vou mentir, é exagero. Isso seria demais. Meu Deus, ele vai fazer 42 anos”, brincou.

Na última agência livre, LeBron James assinou um contrato de duas temporadas com o Los Angeles Lakers. O acordo é de US$ 101.3 e segue até o final da campanha de 2025/26. Bryce James, por sua vez, só poderá se inscrever no Draft a partir de 2027. Portanto, para ter a oportunidade de jogar com mais um filho, o craque do time da Califórnia teria que negociar mais um ano de seu contrato com a franquia angelina.

Com 1,80 metro de altura, Bryce tem uma estrutura pronta para a liga e já mostrou atuações de destaque na Nike EYBL, marcando 21 pontos contra o filho do ex-veterano da NBA Carlos Boozer, Cameron.

