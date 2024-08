Dennis Rodman detona LeBron: “É um erro compará-lo a Jordan”

A discussão entre Michael Jordan e LeBron James ganhou mais um adepto: Dennis Rodman. Sempre polêmico, o ala-pivô falou sobre sua visão da disputa pelo posto de maior jogador de todos os tempos na NBA. Para ele, a conversa nem deveria existir e é injusta com seu icônico colega de time.

Em participação em um podcast de jornalistas que cobrem o San Antonio Spurs, onde jogou no final da carreira, Rodman disse que não deveria existir qualquer comparação. Para ele, James teria problemas em jogar na época em que ele e Michael atuaram.

“Eu acho que nem deveria existir debate ou comparação. Quem sabe e entende de basquete com certeza sabe disso. Se LeBron estivesse jogando no início dos anos 1980 ou nos anos 1990, ele seria um jogador comum. Acho que alguém regular ele conseguiria ser, mas nada além disso. Não há nada de muito diferente em seu jogo, para ser sincero”, disparou.

Publicidade

O ex-jogador recorreu ao argumento de que o jogo era muito mais físico na época em que ambos jogavam do que na era de LeBron. Assim, James sofreria com as diferenças em relação ao jogo atual.

“Acho que o estilo de jogo também mudou muito. Imagina se LeBron sofresse algumas daquelas faltas que Jordan sofria. Cara, acho que ele ficaria abalado e nem gostaria de entrar em quadra. As coisas mudaram muito. Seu único movimento legal é uma bandeja, e nem nisso eu acho que confiaria com o tipo de defesa que existia naquela época. É, acima de tudo, fora de questão”, concluiu.

Publicidade

Leia mais!

Dennis Rodman é um dos ex-companheiros de Michael Jordan que não brigou com a lenda após o documentário The Last Dance e o defendeu da discussão com LeBron James.

Aliás, o histórico camisa 23 não tem mais relação com alguns colegas de time da época por conta do material divulgado pela ESPN e pela Netflix em 2020. Isso inclui Scottie Pippen, que montou o trio histórico do Bulls do segundo tricampeonato ao lado justamente de Jordan e Rodman.

Publicidade

Mesmo que as discussões envolvendo o nome de ambos seja constante, a relação das duas lendas é amistosa. Ambos não tiveram muitos momentos um ao lado do outro, mas sempre se respeitaram e se cumprimentaram. Isso foi visto, sobretudo, no All-Star Game que celebrou os 75 anos da NBA. Afinal, os dois se abraçaram no evento e chegaram a conversar durante a cerimônia.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA