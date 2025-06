Campeão, Jaylin Williams estende contrato com Thunder

O Oklahoma City Thunder, campeão da última temporada da NBA, garantiu a extensão prévia do contrato do pivô Jaylin Williams. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o pivô vai receber US$24 milhões por três anos. No entanto, por ter vínculo para a próxima campanha, no valor de US$2.1 milhões, o novo começa a valer apenas a partir de 2026/27.

Williams, que completa 23 anos neste domingo (29), chamou a atenção no Thunder em 2024/25 por conta de três triplos-duplos, todos eles entre 7 de março e 11 de abril, ainda na fase regular. Em todas as ocasiões, ele foi titular.

Jaylin Williams terminou a sua terceira temporada na NBA muito diferente de como começou. Afinal, ele teve uma lesão que o tirou das quadras até o dia 20 de dezembro. Quando voltou às quadras, o Thunder estava ainda sem o titular Chet Holmgren. Como resultado, Williams fez parte do quinteto inicial em nove de seus 47 jogos.

Vale ressaltar que, apesar de Williams atuar por pouco tempo, ele foi muito eficiente. Com 5.9 pontos, 5.6 rebotes e 2.6 assistências em pouco mais de 16 minutos por jogo, ele ainda acertou 39.9% dos arremessos de três. Quando foi titular, ficou com 10.0 pontos, 8.0 rebotes, 4.9 passes decisivos e 44.7% do perímetro em cerca de 24 minutos.

Jaylin Williams, com seu novo contrato com o Thunder, fica no time até 2028/29, pelo menos. O pivô teve pouco tempo de quadra nos playoffs, entrando apenas quando os jogos estavam resolvidos. No entanto, o técnico Mark Daigneault afirmou que o jogador deve ganhar mais espaço em um futuro próximo.

“Ele evoluiu muito no último ano e pode ajudar a gente em diversos setores. Com o tempo, ele vai ganhar mais chances. Afinal, vem provando isso em todos os treinamentos que participa”, disse, em março deste ano.

O Thunder vem fazendo alguns movimentos após o título na NBA. Primeiro, no Draft, selecionou o pivô Thomas Sorber com a décima quinta escolha. Depois, para ter espaço para Sorber assinar contrato, fez uma troca com o Washington Wizards e dispensou Colby Jones.

Espera-se que o time estenda os contratos de Jalen Williams e Chet Holmgren em algum ponto da agência livre, garantindo seus acordos para os próximos anos. Assim como fez com Jaylin Williams, o Thunder deve fazer uma extensão prévia. Ou seja, valendo apenas a partir do fim do atual vínculo de ambos, em 2025/26.

